【危坐石壆】少年打機逾40小時　拒母勸食　危坐18樓窗外半日

大角咀君滙港一名16歲少年，疑因廢寢忘餐打機逾40小時，母親勸食不果報警求助後，少年情緒激動爬出18樓窗外危坐石壆12小時。昨日（11日）中午12許，警方接獲多人報案指上址一名少年危坐石壆，或躺或坐半天吊， 警方及消防到場戒備，談判專家趕至游說，至今日（12日）凌晨零時30分，少年最終被勸服返回安全位置。據了解，事發前該名少年在房內玩遊戲機逾40小時，其母勸喻進食，惟少年未有開門理會，母親擔心之下報警求助，少年因而做出危險舉動。

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昨午12時許，警方接報指大角咀深旺道8號君滙港，一名身穿灰色衫褲的16歲少年危站窗外石壆，其後又爬到石壆危坐，消防員到場後展開氣墊，飛將軍則在單位內戒備。至傍晚6時，該名少年多次改變姿勢，一度平躺在石壆上，有人於單位內以吊繩運送飲用水，惟少年未有理會，警員及談判專家則嘗試在單位露台游說他不果；至晚上9時，少年仍拒絕返回安全位置，單位內再有人為其遞上衣服保暖，惟他最終將衣服交還談判專家。

至今日凌晨零時30分，少年疲倦躺臥窗台石壆睡覺，3名消防員從樓上單位，游繩去到少年身旁，最終被勸服，結束逾12小時對峙，由消防員協助爬回屋內，親人陪同送廣華醫院。

據了解，該名李姓少年事發前於家中玩遊戲機逾40小時，其母親拍門勸喻他進食及飲牛奶補充體力，但少年未有理會，母親擔心其身體狀況，報警求助；少年見得悉後表現激動，爬出窗外危站在18樓外牆石壆半天吊，狀甚驚險。

清防將少年救出送院（陳永武攝）

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