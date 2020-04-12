26歲孝順仔工程師車禍亡　父母老弱姊遭裁員　家庭頓失依靠

大埔公路沙田嶺段日前發生致命車禍，本身是長跑好手的26歲工程師吳國興（Michael）不幸喪命，事件令家人親友哀痛不已。 Michael與父母及姊姊同住大埔公屋，其姊表示弟弟從小已「好生性、好孝順」，雖出身基層家庭，但憑自己努力考得工程師資格，一心希望能改善家人生活，不料飛來橫禍，家庭頓失經濟支柱。吳姊表示，父親老邁無力工作，母親因長年勞動工作積勞成疾亦停工，她早前則被裁員，詎料再傳來噩耗，全家人除了悲傷亦陷入困境，坦言對未來感到徬徨。

26歲工程師吳國興，周四（9日）於大埔公路沙田嶺段遇車禍喪命。（網上圖片）

下班回家途中出事 曾指「會番嚟飲湯」

26歲的Michael生前任職工程師，與父母及姊姊同住大埔公屋單位，Michael的姊姊阿燕接受《香港01》訪問指，弟弟出事前於公司加班，因剛轉新工作不久，「佢話唔係好上手，好多嘢唔識，所以諗住做夜啲，第二日（周五）紅日放假唔怕」。弟弟於晚上9時許仍與她傳短訊聯絡，又指約於10時半會回到家，「叫我唔好鎖門，會番嚟飲湯」。不料其後收到警方通知噩耗，稱弟弟遇上車禍。

Michael是長跑好手，生前經常參賽及屢獲獎項，阿燕指弟弟過往不時都會跑步上下班，而意外地點亦是回大埔寓所方向，因此相信弟弟當時正在回家途中，又指弟弟沒有駕車，非如傳言指他當時駕車到上址練跑。

母親辛苦工作養姊弟 積勞成疾

弟弟離世後阿燕及家人均傷心不已，尤其是辛勞工作多年、將姊弟養大的媽媽。阿燕指由於父親年紀老邁早已退休，從小靠媽媽出外工作掙錢養家，至今媽媽仍在粥店當全職廚房工，薪水不高，但每周要上班6至7天，而媽媽因長年搬動重物，身體多處已勞損嚴重，「膝頭、腰嗰啲都勞損，隻腳熱水淋落去都無知覺」。她指媽媽不怕捱苦，只希望子女可以早日出身，一家人好好過生活。

26歲工程師吳國興，周四（9日）於大埔公路沙田嶺段遇車禍喪命。（網上圖片）

從小懂事用功 成工程師望照顧家人

「由細到大媽媽出咗去做嘢，得我同細佬一齊玩，互相扶持咁長大」，阿燕與弟弟感情要好，又指弟弟從小就十分懂事及單純，節儉得幾乎沒有娛樂，運動是他最大的興趣，「從來唔會要求買嘢，放假就同朋友去行山、跑步、影吓相」。因家境不富裕，Michael讀書亦只靠自己努力而沒有補習，媽媽亦感到十分欣慰，「佢成日話成世人最叻係生咗我同細佬，無乜時間管教我哋，但都生生性性無學壞」。

Michael亦不負媽媽所望，大學畢業成為工程師，前2周才正式取得牌照。一連4天復活節長假期，一般人或會選擇稍作休息，惟阿燕指Michael卻打算藉空餘時間進修，「早幾日佢話想搵啲Online Course（線上課程）讀吓，佢真係好勤力」。阿燕又指弟弟轉了新工作，亦是希望能獲較好待遇照顧媽媽，讓她未來可以轉作兼職，更指「希望可以儲夠錢，帶我哋出去住唔使住公屋」。生於基層的Michael明白有更多人需要照顧，故希望發奮賺錢能搬家，把公屋資源留給更有需要人士。

Michael飛來橫禍離世，家人傷心不已。（資料圖片）

家庭頓失支柱 女友處內地天人相隔

一場車禍奪走令Michael無法歸家，對家人是沉重打擊，亦頓失經濟支柱。阿燕本來於內地從事製作工作，於去年底突然被公司裁員，至今仍待業中；而媽媽由於身體勞損，本來計劃今年初時辭職，惟因阿燕被裁，媽媽只好繼續工作，並寄望Michael未來有更好發展，詎料卻迎來喪親之痛。阿燕坦言全家對未來的經濟問題感到擔憂。

家人目前忙於處理Michael的身後事，阿燕指Michael的女友目前身處內地，惟暫時仍未知能否前來香港，阿燕會與她保持聯絡，希望她能出席Michael的喪禮。