逃犯條例│淘大商場私了案　15歲男童無條件獲釋　4男被起訴提堂

去年9月14日淘大商場「私了」案，不同政見人士爆發衝突，多名男女被打傷。（資料圖片）

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反修例風波下紛爭不斷，其中去年9月14日淘大商場「私了」案，警方在事隔1個月後，拘捕1名28歲男子及1名15歲男童。警方表示，經進一步調查後，於去年10月15日、10月17日及昨日（4月12日），再拘捕多3名分別30歲、34歲及35歲男子。除了15歲男童獲無條件釋放外，其餘4男子已被落案起訴，今早在東區裁判法院提堂。

案中被捕的28歲男子，已被控1項「傷人」、2項「非法集結」及2項「襲擊致造成身體傷害」罪；涉案30歲及34歲男子，則已被控各1項「非法集結」及各2項「襲擊致造成身體傷害」罪，將於4月28日在區域法院答辯；另外，昨日被捕的35歲男子，已被暫控1項「普通襲擊」罪，今日（4月14日）上午在東區裁判法院提堂。而警方徵詢法律意見後，被捕的15歲男童已獲無條件釋放。

事發於去年9月14日下午，大批愛國人士聚集淘大商場，揮舞國旗及高唱國歌，並與不同政見人士爆發衝突，多名男女被人打傷，其中1名男子在淘大花園外被打暈；另1名女子被打甩3隻牙。其後於10月13日，警方拘捕案中28歲男子，他涉嫌拳打腳踢2男1女；另亦拘捕案中15歲男學生，涉嫌毆打及用雨傘襲擊1男1女。警方當時已表示，不排除有更多人被捕。

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去年9月14日，大批愛國人士聚集淘大商場揮舞國旗及高唱國歌，並與不同政見人士爆發衝突。（資料圖片）

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