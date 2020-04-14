恐怖狗咬狗｜受傷松鼠狗不治、貴婦狗人道毁滅　女狗主遭重案拘捕

昨晚（13日）網上瘋傳影片，指西貢獅子會自然教育中心1名婦人放狗時，其貴婦狗失控咬緊同一主人的松鼠狗的頭及頸，女狗主一度抽繩把2狗吊起，令松鼠狗同時被咬兼「吊頸」，當場奄奄一息。據了解，松鼠狗被送往獸醫診所後證實不治，而貴婦狗則被安排人道毁滅，一宗事故導致2隻狗狗身亡。 警方今日（14日）接到1名男子報案，指昨日（13日）下午5時許，在西貢獅子會自然教育中心附近，目擊1名婦人攜帶的狗隻懷疑咬向另1隻狗，該隻被咬的狗死去，案件由黃大仙警區重案組跟進。探員調查後，今日拘捕64歲姓李女子，她涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」。

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網上瘋傳的影片顯示，1名中年婦拖着1隻黑色貴婦狗及1隻白色松鼠狗，正舉起手機反拍其他在場狗主。原來事發前，中年婦的貴婦狗咬傷其他犬隻，其他狗主稱她未有阻止，其後她更用手機拍攝他人，因此遭多名狗主聲討。

雙方發生口角期間，中年婦拖着的貴婦狗失控發狂，突緊咬「自己友」松鼠狗頭頸不放，在場其他狗主驚叫連連，中年婦抽繩將2隻狗抽起。松鼠狗處於被咬頸及狗繩纏頸的狀況，當場奄奄一息，中年婦施然將其抱起，未理會其他人催促，慢慢離開現場。

有動物義工表示，得悉松鼠狗被送往診所後證實死亡，貴婦狗亦被人道毀滅，愛護動物人士群起撻伐該女狗主不負責任及質疑是「虐畜」。

婦人與其他狗主互相舉機拍攝及爭吵，其後她帶來的貴婦狗狂咬松鼠狗，最終松鼠狗不治，貴婦狗被送往人道毁滅，而婦人則被捕。（網上片段截圖）

據了解，報案男事主昨（13日）下午牽引3隻狗狗前往西貢獅子會自然教育中心散步，途中遇上涉事和其男性友人各自拖2隻狗狗到來，雙方狗隻相遇時曾互相狂吠，其後觸發爭吵及互拍攝對方。

現場消息指，涉事婦人手上的貴婦狗突發狂咬着松鼠狗的頸，婦人曾腳踢2，又抽起狗繩令2狗身體懸空，松鼠狗其後似失去知覺。而拍攝事發片段的人士於今日凌晨到黃大仙警署報案。

警方接獲子報案後，今午12時許到西貢南圍一單位調查，並以2項殘酷對待動物及1項公眾地方擾亂秩序罪名，拘捕了該名64歲姓李女子，案件由黃大仙警區重案組跟進。