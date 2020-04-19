屯門大媽歌舞團轉戰蝴蝶灣　高峰期達12檔聚200人　阿伯坐低等睇

繼去年一次接一次「光復屯門公園」行動，今年初起新冠肺炎肆虐，早前港府實施限聚令禁止4人以上群組聚集，屯門公園近月終於回復平靜。但屯門公園的「大媽歌舞團」沒有因此「歇業」，反而流竄至屯門蝴蝶灣、荃灣等其他康文署轄下公園繼續跳唱，吸引區內外「歌迷」聚集。 有屯門區議員表示，蝴蝶灣公園單車徑在高峰期時曾有12檔歌舞團賣唱，整條單車徑多達200人聚集，情況猶如「紅館開演唱會」。區議員又指歌舞大媽有賣弄色情之嫌，「單車徑變咗紅燈區咁」，與康文署多番斡旋後，署方在單車徑外圍加裝圍欄，阻礙歌迷視線，冀杜絕歪風。

歌舞團轉移至屯門蝴蝶灣公園賣唱，吸引歌迷聚集。（甄紹南提供圖片）

大媽歌舞團趕之不絕，屯門公園雖暫時回復平靜，但歌舞團卻移師至屯門蝴蝶灣公園開檔。一直跟進屯門碼頭歌舞團的民協區議員甄紹南表示，蝴蝶灣公園單車徑高峰期有12檔歌舞團賣唱，每檔有1至3名大媽主持，吸引不少長者伯伯「擔櫈仔」等候觀看，估計整條單車徑多達200人聚集。有區議員巡視期間，更遇區外歌迷問路：「呢度係咪有歌聽？」他形容情況猶如紅館開演唱會，多了生面口市民到屯門碼頭賣唱或聽歌。

屯門蝴蝶灣公園不時有中樂愛好者操曲，他們對突如其來的大媽歌舞團不予置評。（鄧詠中攝）

屯門蝴蝶灣公園不時有中樂愛好者操曲，他們對突如其來的大媽歌舞團不予置評。曲友劉太表示，原本在蝴蝶灣公園玩音樂的人士絕無賣弄色情，「呢度好正規」，令該處成為音樂愛好者集中地，她坦言擔心屯門公園歪風傳至碼頭一帶：「屯門公園好嘈，好似返咗大陸咁，太密。呢度有海風，希望啲大媽唔好殺到嚟，啲大媽好好手段，會話伯伯你點呀（身體挨着阿伯），我叫我老公新年封10蚊利是，大媽講恭喜發財畀一封，但啲屯門公園阿伯會封幾千蚊。」她直言「啲阿伯好肯畀錢」，但無奈：「啲男人冇地方去好慘，好似我老公咁，𢦀居居坐喺屋企，（覺得）好冇自尊（冇地方去）啲老人家」。

甄紹南表示，據他了解，歌舞大媽表演時有賣弄色情：「摸手仔20蚊，摸腰50蚊，利是放心口都有，單車徑變咗紅燈區咁。」他指歌舞團自2月起在蝴蝶灣公園賣唱，康文署執法將他們趕到單車徑，近日再採取措施以橙色膠網圍封住公園與單車徑之間草坪，阻礙歌迷視線，並會在適當時間進行除草，警方亦會加強巡邏，留意是否有人違反限聚令。

康文署回覆《香港01》查詢，表示在公園邊界加設橙色網，是避免人群聚集。

民協區議員黃虹銘表示歌舞團帶來衛生隱患，因歌迷一邊喝啤酒一邊聽歌，不會帶走垃圾之餘，又會從龍鼓灘搬來木頭作椅，令垃圾雜物積聚。他強調屯門碼頭為住宅區，向來寧靜，居民與蝴蝶灣公園職員都擔心大媽進駐，變成第二個屯門公園。據他了解，康文署已取得律政司意思，將就《遊樂場地規例》提呈立法會修例，屯門區議員希望採用「先立法後審議」方式，盡快杜絕歪風。

帶同女兒到蝴蝶灣公園遊玩的吳先生，指上星期前來時不見圍欄，對於單車徑旁設了橙色圍欄，他則指「不如正正經經起個欄杆分返開，（而家）冇意思」。吳先生續指，「見過一兩次（大媽在單車徑旁表演）」，慨嘆「而家都少地方玩，少去人多地方」，被問會否擔心大媽佔據更多公園設施，「冇辦法，控制唔到」。