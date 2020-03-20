【新冠肺炎】屯門公園有望光復？

新冠肺炎疫情肆虐，一方面市民人心惶惶，一方面誤打誤撞卻為屯門做了「好事」。為減少人群聚集傳播病毒，康文署將屯門公園的部分區域圍封，並貼出「清潔進行中」指示牌，每個出入口亦派保安看守，所有人士不得靠近。平日「大媽」的搵食聖地被重重封鎖，《香港01》記者前往視察時，只見數名伯伯在公園休憩，紅極一時的「屯門三公主」已沒露面。公園大媽的歌喉，有望變成「絕響」。

娜娜昔日經常在屯門公園開唱，吸引眾多長者觀眾，其中Happy伯更是忠實粉絲。（YouTube截圖）

封場清潔 未能治本

屯門公園噪音問題一直困擾當區居民，自2005年康文署嘗試聯同警方執法不果起計，「大媽」歌聲至今已唱足14年。康文署多年未能解決問題，直至去年7月及9月，屯門公園衞生關注組先後發起兩次光復遊行，要求康文署正視屯公使用者開大喇叭、收受打賞。而屯門公園噪音問題，也成為去年區議會選舉的重要議題。

因應新冠肺炎疫情，現時康文署每逢下午1時至6時，圍封「大媽」日常聚集跳唱的人工湖周邊涼亭，以減少人群聚集。目前公園內已沒有人唱歌播音樂，人流也比以前大減八成。屯門市中心區議員黎駿穎表示，圍封前的高峰時期，最多有近200、300人聚集圍觀，但圍封之後「盛況」已不復見，形容圍封效果非常顯著。

新冠肺炎或許為屯門公園換來一時寧靜，但當區居民能否笑到最後，尚要視乎康文署在解封之前有無其他措施跟進。過去十年，因為區議會無權修改《遊樂場地條例》，康文署又無條例依據主動驅趕「大媽」，導致噪音問題一直纒繞居民。目前康文署圍封屯門公園，僅為應對新冠肺炎的一時之急。如不作任何措施，他日肺炎消散，「大媽」也會強勢回歸。作長遠計，針對「開大喇叭、收受打賞」而修改《條例》，至今已事在必行。

屯門人先後發起兩次「光復屯門」大遊行，其中不滿大媽問題也是當時其中一個大訴求。（資料圖片／鄭子峰攝）

紏纏十年 終見曙光

屯門公園噪音擾民，十多年來初現曙光。在康文署的建議中，《遊樂場地條例》未來將加入多項規定，包括禁止未經批准人士，在公園演奏音樂、唱歌或進行其他與音樂有關的活動；禁止活動人士收取包括利是在內的任何金錢或報酬，不論該人士是否主動索取。而修例也會賦予康文署署長權力，可因應不同場地情況，以告示形式列明演奏及歌唱活動須遵守的規則。

惟康文署修例限制音樂活動，亦要避免矯枉過正，不宜一併禁止不涉及大聲播歌的音樂活動。這並非歧視任何音樂類型，而是所謂「噪音」應有相對的分貝標準，以「大媽」歌喉為例，過去有居民投訴自己身處高樓仍能清楚聴見歌詞，實在難以接受。但一般街頭「Busking」會否因為修例而一併限制，其標準仍有待康文署作出更詳細建議時釐清。

康文署建議修訂《遊樂場地條例》，可說是向噪音問題踏出重要一步。不過最終屯門公園能否光復，仍需要康文署積極執法、區議會積極監察。本來《條例》修訂有十年時間可以及早處理，但偏要等到居民發起兩次遊行，新任區議員輪流落區投訴「大媽」，問題才得到正視。這也值得政府反思：這十年光陰，到底花在哪裏？