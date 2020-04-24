DSE 2020｜首科開考　大學生開ig為考生打氣　教育局送酒精搓手液

2019冠狀病毒病（COVID-19）肆虐下，延期近1個月的中學文憑試（DSE），終於今日（4月24日）開考。在東區，應屆考生於今早8時半前，陸續前往金文泰中學應考第一科「視覺藝術」，職員在校門指示考生出示准考證，門外貼出多張告示提醒他們準備健康申報表，以及量體溫。有考生擔心疫情中斷考試，會做好消毒及戴口罩。 疫情之下開考，不少交通工具受影響，寶馬山巴士路線班次減少，惟DSE開考後加密班次，現場所見平均每條線10分鐘一班車。

考生林同學平常心面對考試，惟擔心疫情中斷DSE則較為麻煩。（黃偉民攝）

第一科「視覺藝術」，於今日早上8時半至12時半應考，有考生提早到試場。陳同學因為怕遲到，提早1小時到達試場，認為交通順暢。對於文憑試延期1個月終於開考，她以平常心看待：「唔好咁緊張，都有準備嘅」，亦因應考評局建議戴口罩和酒精搓手液。

林同學因不熟悉試場環境提早半小時到達，自言以平常心面對文憑試，反問：「緊張有咩用？」但擔心考試可能因為疫情中斷，過去一段時間待在家減少外出，今日戴上口罩，做好消毒。石同學擔心開考導致交叉感染，會使用酒精搓手液。

按考評局指引，試場座位間距盡可能加闊至1.8米，並提早在7時50分起讓考生進入，入場者須自備、並以正確方法戴上外科口罩（完全覆蓋口鼻及下巴），並以酒精搓手液潔手，再通過試場入口的體溫監察站。如有發燒（體溫達攝氏 38 度或以上）、咳嗽、氣促等急性呼吸道感染病徵、或正接受強制檢疫者，皆不可進入。

教育局派酒精搓手液。（郭倩雯攝）

經過4個小時考試，考生步出試場。考生表示入試場前會量體溫、填健康申報表，桌上擺放一支酒精搓手液，監考員戴上附有透明膠片頭套和手套派發及收回試卷。不過有受訪者認為桌子的前後距離不足。

教育局局長楊潤雄在網誌撰文，指局方本周將20萬支便攜裝酒精搓手液運送到試場，由今日至核心科目開考期間，送贈給每一位考生。

除教育局外，亦有大學生特地到試場為考生打氣。一班約40人基督徒大學生開設社交媒體instagram帳號提供升學輔導、上網問功課等協助，成員Ariel認為考生們「過去一年好辛苦」，打算DSE考期內到不同試場與考生交流，設置留言版讓他們抒發情感。

有大學生特地到試場為文憑試考生打氣。（郭倩雯攝）

新冠肺炎疫情下巴士班次削減，DSE開考後加密，現場所見平均每條線10分鐘一班車。（劉定安攝）

疫情之下，多間公共交通營辦商都削減班次，而過往上學日子會加開81S、85A、85P等，接載學生由東區前往寶馬山的特別巴士線，亦因此減少，不少人擔心DSE開考後，寶馬山一帶交通未必能夠應付考生的需求，位於該區的金文泰中學試場可能受影響。

今早所見，巴士班次尚算頻密，現場所見平均每條線10分鐘一班車。但不少考生直接乘搭的士抵達金文泰中學，秩序大致良好。新巴城巴回覆《香港01》指今早已加派前線員工在主要巴士站視察，未見客量有明顯上升。為配合中學文憑試考生前往考試場地應考，新巴城巴將會因應客量加強9 條路線的服務，包括11、12A、19、20、23、25A、27、48、85；並於其中 7 個主科的考試日恢復 13 條學校路線的部份班次，以配合考生的需求。

今屆DSE原於3月27日開考，但受疫情影響，當局將考試延期至今日，並取消中、英文口試，部分實習試亦要取消，目前預計各科筆試於5月25日完成，7月22日放榜。考評局會調整中、英文科其餘各卷比重來評分。