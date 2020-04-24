【大窩口雙屍命案】喪偶伴屍、殺妻、尋死　4年5宗雙老家庭悲劇

香港逐漸步入高齡社會，長者問題湧現。昨晚（23日）近10時，葵涌大窩口邨一對81歲及77歲夫婦雙雙墮樓死亡，據知夫婦向來關係良好，惟同受病魔困擾，疑不堪折磨尋死。 翻查資料，過去4年本港發生至少5宗雙老家庭的倫常悲劇，涉及喪偶伴屍、殺妻及雙老自殺的事件，反映出社會對長者的關注未如理想。長者輪候安老院無期、高齡獨居、雙老家庭乏人照顧等問題，一直有待改善。

近年有不少地產商積極開拓銀髮產業，惟港人對他們的形象偏向負面。（資料圖片／張浩維攝）

雙老長者佔整體長者人口25％

香港人口老化問題日益嚴重，高齡長者獨居、沒有與子女同住的雙老家庭日益需要社會關注。根據政府統計處2018年公布的《2016中期人口統計主題性報告：長者》，現時全港有逾100萬長者，其中有15萬多人為獨居長者，佔整體長者人口13.1%。而只與配偶同住的長者就有逾29萬人，共佔25.2%。

報告顯示，2016 年本港有 91.9% 的長者居於家庭住戶，只有8.1% 的長者則居於非家庭住戶（即居住在老人院、醫院及懲教機構等 ）。

機能衰退、精神健康不佳、配偶離世 尋自殺誘因

晚年喪偶、缺乏親人照顧、不懂向外界求助，往往是過去本港發生雙老家庭悲劇的原因。香港撒瑪利亞防止自殺會去年公布2018年的統計數字，指死因裁判法庭報告指共有955宗自殺死亡個案，自殺率為12.8，即每十萬人中有12.8人自殺身亡。惟當中60歲以上自殺死亡個案共有353宗，佔總自殺死亡數字36.96%。 長者自殺數字持續高企，反映問題值得關注；而高齡人士面對著獨有且導致自殺的誘因，包括身體機能衰退、精神健康不佳、退休問題、配偶離世等。

過去多年，本港發生的雙老倫常悲劇：

2019年4月26日，牛頭角花園大廈發生「夫伴妻屍」的悲劇。一名68歲老翁及64歲妻子同住，二人結婚40載。女方疑睡夢中離世，丈夫不捨下遲遲未有報警求援，伴妻屍如常生活近一個月，直至單位傳出惡臭，保安員報警始被揭發。

2018年11月19日，天水圍天恩邨恩樂樓雙老家庭燒炭自殺。一名75歲老翁與87歲妻子同住。男死者行動不便，須坐輪椅出入，女死者有精神問題。二人在單位內燒炭，消防破門入屋發現二人死亡。據知，兩老曾向子女透露有尋死念頭。

2017年8月26日，上水彩蒲苑「老妻伴夫屍」多日的悲劇。一名85歲老翁及82歲老妻居於彩蒲苑彩碧閣單位，老翁於屋內猝死，其妻伴屍多日未有出門，鄰居聞到惡臭報警，警登門發現老翁死於床上、屍體腐爛，行動不便的老婦則昏迷於客廳，疑多日捱餓身體虛弱。

2017年6月6日，筲箕灣耀東邨發生老夫殺妻案。80歲老翁黃國萬，涉勒斃中風的76歲妻子林美琴後，老翁其後報案自首，案件引起全城關注。涉事家庭早年喪子，女事主晚年中風、行動不便，黃國萬不堪妻子受病痛折磨，勒斃對方。2019年1月初獲法官法外開恩判囚兩年，由於黃伯已還柙18個月，扣去假期，於2019年初獲釋。

2012年2月1日，旺角新填地街嘉富大廈，一對分別76及74歲夫婦被發現於倒斃單位內，老翁疑於大廳失救後，其患腦退化症行動不便的老妻因無人照料於房間餓死，至兒子登門方發現事件。

2010年7月14日，石硤尾大坑西邨一對年約70歲夫婦倒斃單位，老婦疑於單位內撞傷頭部，其行動不便丈夫上前協助卻因體力不支暈倒，兩人終失救死亡，數日後傳出異味揭發事件。