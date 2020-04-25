女學生網民稱遭父性侵　向家人求助遭冷言冷語　風雨蘭籲盡快聯絡

近日1名相信為中學女生的網民，透過社交平台專頁透露，她自幼遭到父親性侵，至上周鼓起勇氣向母親及兄姊求助，卻未獲家人信任，更反遭冷言冷語。女事主表示傷心失望，詢問網民應如何應對？關注婦女性暴力的組織《風雨蘭》總幹事表示，該女生主動求助並沒有錯，並呼籲她盡快致電聯絡求助，相關機構會提供適切支援。

有相信是女學生透過社交平台專頁透露，自小遭到父親性侵，但一直啞忍，上周她終向母親求助，但其母未有報警，反而繼續隱瞞事件。（資料圖片）

女網民透露 自幼遭父親性侵 啞忍多年向家人求助

昨晚（24日）1名相信是女學生的網民，透過社交平台專頁透露，她自幼遭到父親性侵。多年來她選擇啞忍，至上星期她終於鼓起勇氣向母親求助，但其母竟未有報警揭發獸父惡行，反而繼續隱瞞事件，要求女生「收聲」，更叮囑她不要告知哥哥及姐姐。

女生表示，難以理解母親行徑，並認為哥哥及姐姐與自己年齡相近，應可了解其心情及提供援手。因此數日後，她透過短訊將事件來龍去脈，告知親兄及親姊。豈知結果同樣出乎意料，兄長不斷質疑女生的指控，並要求女生提出證據。女生引述其兄指：「真又點，唔發生都發生咗，提嚟做咩？」

女生：家人有袒護父親 詢問網民意見

帖文中，女生指對家人冷漠的反應大感傷心及失望，她形容：「只係我諗得呢個世界太美好。」稱自己遭到父親性侵，向家人求助只為討回公道，詎料得不到家人信任之餘，更遭受冷言冷語。她反問：「發生咗就唔可以爭取返公道？發生咗就唔使分是非黑白？」女生更認為，家人有意維護（袒護）父親，她在文末坦言：「好辛苦好難受！」並詢問網友意見及應如何處理。

帖文引起網民極大迴響，普遍同情女生的經歷，紛紛留言建議女生找社工協助或報警，又附上風雨蘭及關注婦女性暴力協會等相關機構的資料，期望女生盡快求助。

風雨蘭總幹事王秀容建議女生應盡快尋找風雨蘭求助，風雨蘭會提供適切支援。（資料圖片）

家人有「敵意」無行動 風雨蘭籲盡快聯絡

風雨蘭總幹事王秀容表示，過去接獲同類求助個案中，也曾出現受害人將性侵遭遇告知家人後，不獲家人信任或被忽略。由於性侵者（父親）往往是家中經濟之柱，事件又牽涉整個家庭關係，不排除有家人認為始終要一齊生活，所以選擇視而不見。

王秀容表示，文中的女生是受害人，勇於向家人求助及網上發文，做法並沒有錯，顯示她極想擺脫現況，惟女生的家人無任何行動，且有「敵意」，王建議女生應盡快尋找風雨蘭求助，風雨蘭會提供適切支援。王續指，如女生年齡為16歲以下，社署會介入及提供協助，社會亦有不少機構能提供緊急住宿，如協青社等。

性暴力受害人逾兩成是16歲以下

風雨蘭由成立以來共接獲逾萬宗性暴力求助個案，風雨蘭就當中3,611宗個案進行分析，並發表《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》。報告顯示，逾兩成受害人案發時的年齡於16歲以下，最年輕者僅得1歲。16歲以下的受害個案中，45.1%的侵犯者為家人或親屬，而近三成受害人於案發時更與侵犯者同住。報告指，整體受害人平均延遲3.8年才會向風雨蘭求助，當中最嚴重的個案更加延遲了58年。而16歲以下的受害者則平均延遲13.2年求助。