北角火警│天橋無升降機使用率低遭審計署批評　曾發生持刀挾人案

橫跨北角英皇道及糖水道的行人天橋今早發生縱火案，火勢猛烈大半截天橋陷入火海，幸未有造成傷亡。該條行人天橋多年來為露宿者的聚居地，過去曾分別發生縱火及持刀挾人案，曾因使用率低被審計署點名批評，過去有議員要求天橋加建升降機提高使用率，惟路政署指技術上不可行。

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建成35年 審計署曾審查指使用率低

起火的行人天橋於1985年建成，審計署曾於2007年就天橋進行審查，點名指出5個包括今次起火的天橋使用率低，運輸署需要進行檢討及汲取教訓。運輸署當時指八十年代初東區尤其英皇道一帶，交通擠塞情況嚴重，建造行人天橋目的是解決交通擠塞問題的其中一項措施，當時因路面車輛流量甚高，不可設置地面行人過路處。但隨港島運輸基礎設施包括東區走廊落成，英皇道的車輛流量已經減少，而天橋當時只設樓梯，不便殘疾人士及長者使用，而地面行人亂過馬路問題嚴重，運輸署於是在1993年設置地面過路處，令使用天橋過路的人流變得寥寥可數。

該條天橋橫跨英皇道至糖水道，分別連接至英皇道康威商場及糖水道春秧街街市，惟至今仍未有設置升降機等設備。審計署報告中指，在2002至2006年間該處共發生24宗涉及行人的交通意外，認為運輸署需採取措施鼓勵更多行人使用天橋。根據運輸及房屋局於2008年的文件指，政府曾就該天橋安裝升降機事宜進行可行性研究，但至今一直未有下文。政府於2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，擴大在公共行人通道加建無障礙通道設施，亦未有包括此天橋。

天橋於2018年亦曾發生縱火案，同樣有露宿者家當被焚毀。（資料圖片）

路政曾指加裝升降機「技術上不可行」

2014年時任立法會議員王國興於立法會提出該天橋被露宿者佔用，要求於路政署把天橋納入「人人暢道通行」計劃及提供無障礙通道設施，以鼓勵行人使用天橋，惟路政署當時回覆指，由於空間有限，該大廈對開的公共行人通道地底又有多項公共服務設施，加裝升降機技術上不可行。

曾發生持刀挾人、縱火案

天橋使用率低，變成露宿者的聚居地，除衛生問題外亦曾出現治安問題，2015年1月1名於天橋露宿的50歲男子 ，持生果刀挾質另1名露宿漢，到場警員一度拔搶戒備，其後將持刀男制服。2017年民政處、食環署與另外4個政府部門曾發起聯合行動到天橋清場，將搭建的木板及露宿者的家當清走，惟其後再次有露宿者聚居。至2018年9月23日凌晨，該天橋曾發生縱火案，當時亦有露宿者的家當包括行李篋、煮食用具等被焚毀。