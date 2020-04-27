DSE 2020｜「通識教育」今開考　警葵青嚴打違泊　確保考生不受阻

新型冠狀病毒肺炎疫情下，今屆中學文憑試延至4月24日開考。惟學校停課多時，校外車流量大減，不少駕駛者在校外馬路泊車，部分試場受到影響。 有見及此，葵青警區加強執法，在各試場外派「牛肉乾」及拖走違泊車輛，並設警告牌及膠帶，提醒駕駛者切勿阻塞交通。今早（27日）「通識教育」開考前，葵葉街有多架車違泊，警方向多架車派發「牛肉乾」，幸考生前往試場尚算順利。

今早8時半至10時半、11時15分至12時半，為核心科目「通識教育」卷一及卷二的應考時間。開考前，葵青警區會按照各試場情況，在葵涌分區的17間學校、青衣分區的5間學校對開，實施不同程度的措施，包括加強巡邏、交通執法、設立交通路牌或派員即場進行交通管制。

其中，在天主教母佑會蕭明中學對開葵葉街，屬雙線雙程行駛，且由於是掘頭路，如有違泊即可能引致嚴重擠塞。警方在該處加強執法，豎立印有「違例停泊車輛將被拖走」的交通警告牌，提醒駕駛人士切勿阻塞交通。

今早近7時，已有交通警及交通督導員在場執法，最少6架車違泊停於葵葉街，包括貨車、客貨車及私家車等，人員即場派發「牛肉乾」，其中1輛貨車被拖走。未幾，大批考生陸續抵達試場，大多步行前往或乘搭的士抵達，人潮如鯽，幸秩序大致暢順。