鄧炳強去信教大　要求嚴肅跟進蔡俊威港台發表仇警言論

通訊局早前接獲347名市民投訴，稱港台電視節目《左右紅藍綠》去年11月的其中一集，主持言論偏頗、煽動對政府或警方的仇恨。通訊局其後認為港台違反《電視節目守則》相關規定，決定向港台發出嚴重警告。 翻查資料，當日節目的嘉賓主持為香港教育大學亞洲及政策研究學系講師蔡俊威。警務處處長鄧炳強上周五（24日）亦去信香港教育大學校長張仁良，對蔡俊威於節目內發表仇警言論感遺憾，並要求張校長嚴肅處理。香港教育大學回應事件指，已收到有關信件 ，校方將一如以往，按既定機制及程序處理相關事宜。《香港01》正就事件向蔡俊威了解。

警務處處長鄧炳強去信教大校長張仁良，對蔡俊威於節目內發表仇警言論感遺憾，並要求張校長嚴肅處理。（資料圖片）

鄧炳強的信件中提及，根據通訊局的調查結果，蔡俊威的言論不負責任，可視為仇恨言論，煽動對警隊的仇恨，對警方不公平，以及可能令警方聲譽受損。通訊局認為有關節目的準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立，並決定向港台發出嚴重警告。

該信件續指，對於蔡以「教大亞洲及政策研究學系講師」之名發表仇警言論，警方慼到非常遺憾。鄧炳強又表示，張仁良作為一所專上學府的校長，期望張能夠嚴肅跟進事件，確保教大講師的專業操守，以保障莘莘學子的福祉。