【屯門異味】政府發稿稱積極跟進　至今仍未找到源頭

上月28日有不明氣體入侵屯門，至少11人感到不適需要送院。政府發言人今日（1日）表示，各相關部門一直積極跟進事件，以及留意事件的發展，但至今未能找出源頭。政府稱，如氣味再次出現或有新資料會再作跟進調查。

10月28日不明氣體侵襲屯門，多個屋苑受影響；警方否認曾用催淚煙。（資料圖片）

政府今日（1日）透過新聞處發稿，指就10月28日屯門區多處發現懷疑刺鼻氣味一事，各相關部門一直積極跟進事件，講述多個部門的調查過程；相關部門會繼續留意情況發展，如氣味再次出現或有新資料會再作跟進調查。



消防處收18宗報案 警方澄清無用過催淚氣體

消防處於10月28日下午3時33分至4時25分，共接獲18宗在屯門區有刺鼻氣味傳出的緊急召喚。該處隨即派員沿杯渡路、鳴琴路、田景路、石排頭路、青松觀路、震寰路及附近一帶調查，並曾進入大興警察行動基地，期間沒有發現不尋常氣味。該處隨後兩日（29日及30日）亦曾到區內有關範圍調查，並沒有發現不尋常氣味，消防處亦再沒有接獲市民報告在該些範圍發現有不尋常氣味的緊急召喚個案。

警方於10月28日下午3時34分起接獲多人報案，指屯門一帶有刺激性氣體。警方及消防人員接報到場，經初步調查，並未能夠確定起因及源頭。事件列作異味發現。警方澄清，警方當日日間並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所說試用任何不明氣體。

環保署接獲10宗難聞氣味投訴



環保署在10月28日下午3時50分至4時59分期間亦共接獲十宗發現難聞氣味的投訴，調查人員約於下午5時35分到達現場。與消防處人員了解現場情況後，環保署人員在大興行動基地、寶怡花園、海麗花園、屯門西北游泳池、良景邨和田景邨等一帶進行調查，未有察覺任何明顯異味或可疑的氣味源頭。

環保署在29日及30日再派員到區內調查，並且擴大範圍至建生邨、石排頭路、山景邨、大興邨、卓爾居、蔡意橋、河田站、屯門站、屯門鄉事會路及兆禧站一帶，期間沿途檢視區內路面渠蓋、食肆及工業大廈排氣口等，以嘗試尋找可能的殘留氣味及氣味源頭，惟仍然未能有任何發現。



環保署亦就10月28日的天氣和空氣質素監測站數據作出分析。當日中國華南地區受一股南移的東北季候風影響，香港於中午後開始由東風轉吹西北風，帶來污染物水平較高的氣團，使本港多區的污染物濃度（包括臭氧、二氧化氮、PM10及PM2.5）在中午前後上升至較平常高的水平。在秋冬季節這個污染物濃度較高的水平會不時在本港出現，並且覆蓋本港多個地區，不限於屯門區。空氣中的臭氧對人體刺激性較強，但十月二十八日的濃度以秋冬季節來說並不是特別高，其峰值少於今年九月份錄得的最高濃度的一半，所以亦未能斷定臭氧是引起刺鼻氣味的源頭。