Parkour資深玩家友愛邨頂樓跳到地下　街坊譁然擔心青少年模仿

源於法國的街頭極限運動「飛躍道」（Parkour）傳入本港多年，近日有本地玩家上傳一條影片，見到他從屯門一幢井字型屋邨的頂樓逐層跳欄杆至地下，過程大花了約1分半鐘，過程中有大廈居民駐足觀看。 《香港01》記者根據影片中的特徵，發現拍攝地方為屯門友愛邨愛廉樓。今日《香港01》前往上址了解，有街坊看完片段，對驚險動作譁然，擔心對方失手墮地。

長約2分鐘的影片，航拍機拍攝他由一棟屋邨大廈的頂層，跨出圍欄後逐層躍下。（關永泰fb影片截圖）

《香港01》記者根據影片中的特徵，發現拍攝地方為屯門友愛邨愛廉樓。（郭倩雯攝）

《香港01》訪問了友愛邨數名街坊，他們一致認為片中動作危險。街坊莫小姐看完片段後稱，「見到呢啲，我會好驚。」她又指，屋邨內有不少青年人，擔心他們會模仿。另一名街坊林小姐則指，若在大廈內目睹有人玩Parkour，會擔心對方失手，「之前未見過人玩，梗係擔心啦。」

片段中的主角為有14年Parkour經驗、曾開班教學的資深玩家關永泰，他接受訪問時強調有熟練動作，而且事前會先做足準備功夫，包括抹欄杆、檢查穩固性、確保無障礙物等，提醒其他人不要嘗試，切勿模仿。

《香港01》正向房屋署查詢事件，有待回覆。