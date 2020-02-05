【禁電子煙】立法會禁煙修例流會　鄺祖盛：盼議員以市民健康着想

立法會於上月13日召開《吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》委員會，審議禁售及進口電子煙和加熱煙的議案。會議原定於當日早上舉行，法定人數為11人，但只有8人出席，最終因人數不足而流會。 香港吸煙與健康委員會主席鄺祖盛表示，審議進度並不理想，對於法例通過三讀不感樂觀。他希望議員能從公共衞生角度，為市民健康着想。鄺祖盛強調「所有類型的煙草產品都有害」，電子煙和加煙熱含有焦油和尼古丁，亦會釋放二手煙。談及私煙問題，他表示「相信香港大部分人都奉公守法」，海關亦會積極執法，相信問題不大。

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鄺祖盛表示，會議共有八個會期，現已過了四個，但進度並不理想，「議員們仲質詢緊議案個大方向，仲未逐條法例仔細睇。」他對於法例通過三讀不感樂觀，又指規管電子煙及加熱煙法例的存亡，落在議員手上，「希望議員能從公共衞生角度，為市民健康着想。」

會上曾有議員指出，加熱煙的焦油、尼古丁等成分較少，建議將其分開處理。鄺祖盛強調「所有類型的煙草產品都有害」，電子煙和加煙熱含有焦油和尼古丁，亦會釋放二手煙，禍害與傳統香煙無異。

拿電子煙「祭旗」 鄺祖盛：終極目標全面禁煙

亦有議員指出，委員會不建議禁止較多人吸食的煙支和捲煙，反而着眼於較少人觸及的新型煙草產品，質疑做法屬「祭旗」。鄺祖盛重申，委員會的最終目標是全面禁煙，而摒棄電子煙和加煙熱只是第一步。他表示，加熱煙在本港推出了2至3年，憑着其時髦、充滿現代感的外型，成功受到青少年青睞，所以更加需要一網打盡。他特別指出，加熱煙是不少人開始吸煙的「門檻」，容易誘導青少年染上尼古丁癮。

鄺祖盛強調，所有類型的煙草產品都有害。（資料圖片）

相信香港大部分人不會買私煙

鄺祖盛坦言，不清楚現時市面上電子煙和加熱煙的銷售情況。被問及是否擔心立法會助長私煙市場，他表示「相信香港大部分人都奉公守法」，又指海關積極打擊私煙，如配合足夠宣傳和教育，相信情況不會太嚴重。

根據食衞局提交予立法會的文件，是次擬修訂《吸煙（公眾衞生）條例》，將電子煙、加熱煙及草本煙納入條例，提出十大規管，包括禁止向未成年人銷售、禁賣廣告、須於零售封包附指定式樣的健康忠告，並禁止作出任何沒有科學證據支持的聲稱或暗示，及就任何含煙草的部分徵稅等等。