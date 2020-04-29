【4.28】中環ifc百人響應「和你Sing」　6男女被票控違反限聚令

反修例運動自新冠肺炎疫情爆發後轉趨平靜，惟近日本港疫情緩和，網民再發起反修例活動。昨日（28日）為去年4.28「撤回修訂引渡條例」遊行一周年，網民傍晚發起「中環和你Sing」活動，過百市民在中環ifc中庭大合唱。其後逾百防暴警員進入驅散，並票控4男2女違犯限聚令，六人年齡介乎17歲至69歲。

昨晚有市民到中環ifc響應「中環和你Sing」活動。（資料圖片）

警方指，留意到網上有人號召昨日（28日）入夜後於中環ifc一帶進行公眾活動。昨晚6時許起，有大批人士在商場聚集，警方稱接獲多宗市民致電999求助，警員到場後向聚集人士作出警告，並展開驅散及截停搜查。

警方就在場人士違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）作出多次口頭警告無效，遂向4男2女發出定額罰款通知書。另外，1名46歲男子亦涉嫌胡亂棄置煙頭，人員遂向他發出定額罰款通知書。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的羣組聚集。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。