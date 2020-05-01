高級警員涉虐兒被捕　打仔片段瘋傳　男童遭腳踢掟拖鞋罵「垃圾」

一段躁父虐兒片段前日（4月29日）在網上瘋傳，有網民在討論區發帖指名道姓稱有高級警員涉嫌虐打6歲兒子，警方其後表示港島總區虐待兒童調查組正跟進案件，又強調重視人員操守。據了解，1名41歲姓曾、駐守中區警區的男高級警員今午（1日）被捕，因涉嫌 「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」正被扣查。 有懷疑知情網民早前於連登討論區發帖，指片中男童6歲，自3歲起被任職警員的父親多次虐打，而今年1月，男童被送往瑪麗醫院驗傷，醫生亦通知社工跟進，但事件不了了之。

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雙手捉兒子頭部搖晃 怒定拖鞋罵「垃圾」

片段相信是住宅單位內的閉路電視拍攝，片中1名男子不斷責罵年幼兒子，相信他育有另1名女兒，不斷喝罵：「生你兩個（兒子及女兒）係搞亂呢個社會！」又突然伸出雙手捉住兒子頭部搖晃，兒子聲嘶力竭痛哭，但男子喝罵「垃圾」、「日日都係咁，落去真係黐孖筋，你黐孖筋，我黐得勁你！」。說到憤怒處，男子脫下一雙拖鞋，逐一猛力掟向兒子，男童被打得高聲痛哭，男子又反問：「垃圾！你係咪垃圾？」兒子邊哭邉小聲說：「唔係呀！」男子再罵：「搞到爸爸媽媽成日嗌交，死咗佢喇你！」同時疑似拍打兒子，令男童再度嚎哭。

男子其後爆粗將兒子拉扯出客廳，並兩度起腳踢及將穿好的拖鞋再除下，用力掟向兒子：「掟呀！掟呀！X你老X！」兒子站在原地哭泣，男子再說：「你黐，我黐過你呀！」又用手指篤兒子腦袋，指責兒子打女傭姐姐：「你做狗啦不如，一啲禮貌都冇！」指罵期間，男子突然將一個膠櫃推跌，倒在兒子腳邊，嚇得男童再哭，其後說：「搗亂有幾難，我都識，有幾難？」隨即一腳踢向膠櫃，一輪喝罵後，又推倒旁邊物品，散落客廳，並罵兒子「傻仔」、「豬咁蠢」，又作勢將兒子身旁的晾衣架向兒子拉倒。持續13多分鐘的喝罵後，男子情緒稍為平服，並與兒子一同執拾推倒的物品，並間仍不斷「教仔」。

網上帖文指男童受虐送院 社工建議不報警

片段上載到YouTube後，連登討論區亦出現帖文，並公布1名高級警員的個人資料，指有人自兒子3歲開始，對其身體及精神虐待，男童不時全身有瘀痕。帖文指懷疑被虐打的男童現年6歲，今年1月時再遭家暴，曾被送往瑪麗醫院驗傷，其間醫生通知社工跟進，惟有人對男孩母稱，事件會對丈夫的工作有很大影響，不建議報案。男孩母終未有報警，但憂慮兒子再被虐，故把兒子送往外家照顧，目前夫妻正辦理離婚手續。

警方早前回應查詢時表示，案件現交由港島總區虐待兒童調查組跟進，呼籲如有任何人士目睹案發經過，或有任何證據可以提供，立即與警方聯絡。警方強調非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。

虐待兒童最高刑罰監禁10年

根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》 第27條「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，任何超過16歲而對不足該年歲的任何兒童或少年人負有管養、看管或照顧責任的人，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童或少年人，或導致、促致該兒童或少年人受襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄，其方式相當可能導致該兒童或少年人受到不必要的苦楚或健康損害，一經定罪，最高可處監禁10年。