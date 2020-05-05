屯門工業中心洩漏化學品　散發強烈酸味兩人送院

晚上9時49分，警方接獲多人報案，指屯門新平街屯門工業中心F座有不明物體洩漏，並散發強烈酸味及起火。消防趕抵將火救熄，2名分別姓葉（46歲）及姓謝（34歲）男子報稱不適，需送院救治。事後危害物質處理車奉召到場，政府化驗所人員亦到場調查，相信洩漏的物質為二氧化硫脲，不是危險品，無即時危險。

消防人員進入工廈調查。（黃廸雯攝）

危害物質處理車亦到場。（黃廸雯攝）

消防處發言人表示，消防員到場發現，發現大廈13樓至15樓的走廊充滿刺鼻氣味，但無發現任何火警的跡象。消防員隨即展開調查，並增派危害物質專隊到場，同時亦要求政府化驗所人員到場協助。

消防處人員根據刺鼻氣味來源，最終發現15樓一單位內有化學物品的包裝袋破裂，化學品接觸到濕氣，產生化學反應，而釋放出刺鼻氣體，並流出包裝袋。調查後，相信洩漏的物質為二氧化硫脲（Thiourea dioxide），該物質不是《危險品條例》（第295章）所規管的危險品。

消防處人員進入肇事單位後，發現該物質狀態穩定及無即時危險，於是把洩漏的物質盛裝於膠桶內，並經相關政府部門聯絡外判化學廢料處理公司取走作化學廢料處理，政府化驗所亦已取走樣本作進一步化驗。

事故中，有兩名身處14樓的男子因吸入刺鼻氣味而感到不適，已被送往醫院接受觀察及治療。