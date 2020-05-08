【連儂牆】樂富連儂牆數十人爆打鬥　最少7傷　15人被捕

樂富連儂牆爆發打鬥血案。周五（8日）凌晨1時許，據報約20人手持鎚仔、鎅刀及鐵鏟等物件，前往樂富廣場通往橫頭磡邨的行人天橋清理連儂牆，期間與在場多名人士爆發衝突。警方趕抵發現多名傷者，他們分別眼、額等部位受傷，由救護員送院治理。 事後警方封鎖現場調查，半百街坊在場圍觀，有人不滿警員處理手法，在場叫囂，氣氛緊張。擾攘個多小時後，警方收隊離去，有人被鎖上手扣帶走。現場所見，有鎅刀刀片及辣油樽遺於地面。案件中，最少有7人受傷，15人被捕，包括案中受害人，年齡介乎19至59歲，而傷者則包括2名被捕人士及1名途人。黃大仙警區重案組第二隊接手調查案件，警方現列案件作普通襲擊、在公眾地方打架及非法集結。

區議員劉珈汶正跟進事件，並指警方會改控遇襲者「非法集結」，劉直指警方做法荒謬，將原告變被告。（劉珈汶facebook專頁）

警方指，事發時有至少14人因政見問題爭執，其後懷疑互相以手腳襲擊，1名36歲男途人路過時亦被襲擊。另外，一名身穿粉紅色衫的男子搶走並擲毀一名20歲女子的手提電話，其後逃去。案中共15人涉案被捕，警方在現場檢獲一批證物。所有人現正被扣留調查。

區議員劉珈汶正跟進事件，並到伊利沙伯醫院了解遇襲者的情況。劉指，現時共有5名傷者在伊利沙伯醫院，當中2名傷者已上病房接受治療，另有3名輕傷者於急症室求醫。劉珈汶形容，其中一個傷者眼部有傷痕，滿布血絲，頭部曾受重物襲擊，洗傷口時一度失去知覺，另有一名女士被打甩牙。昨晚有現場消息指，有一名女子被人帶上的士，劉指該名女子並無被人擄走。

劉珈汶指，昨晚有街坊被警方帶往警署調查，反以涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，她直斥警方做法荒謬，令街坊由原告變被告。劉指，街坊是受害者，並無參與打鬥，只是警方要求目擊者講述事發經過，豈知事後卻提告多名街坊。

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樂富連儂牆爆衝突大批警員封鎖現場調查。（劉定安攝）

樂富連儂牆爆衝突，半百街坊在場圍觀，有人不滿警員處理手法，一度氣氛緊張。（劉定安攝）

半百街坊在場圍觀，有人不滿警員處理手法，一度氣氛緊張。（劉定安攝）

半百街坊在場圍觀，有人不滿警員處理手法，一度氣氛緊張。（劉定安攝）

現場天橋牆身被油上灰漆。（劉定安攝）