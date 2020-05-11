母親節和你SING｜父女旺角同被捕　父疑中風入院　女兒中午獲釋

昨日母親節，有網民發起於本港各大型商場「和你SING」活動，入夜後示威者由商場走出街頭。警方指有示威者在旺角彌敦道、西洋菜南街一帶堵路縱火，防暴警到場驅散，並進行大圍捕。 有被捕者家屬得知家人被捕後，趕往警署外通宵等候。今（11日）早，紅磡警署外仍有20多名家屬、社工等。有獲保釋的女被捕者稱，昨晚和父親於旺角行街時遇到大圍捕，他們無法離開，只好配合警方執法，父女其後被帶返警署助查，今早爸爸懷疑中風，半邊臉失去知覺，由救護車送院，女事主被扣留12小時後，獲准以500元保釋。 警方稱，截至今日中午12時，警方在全港各區共拘捕約230人，年齡介乎12歲至65歲。

5月11日早上，紅磡警署外仍有20多名家屬在等候被捕家人。（蔡正邦攝）

20歲小海獲准以500元保釋，她透露昨晚與父親在旺角行街期間遇上警方圍捕，在警員包抄下，父女無法離開現場，警方指他們涉嫌非法集結，父女只好配合警方執法。小海投訴，站在一旁等候被帶往警署時，一名男防暴警曾以一些針對「性」的粗暴語言對待她及幾名被捕女子，「望咩望，睥咩睥，賤雞，係咪想入去俾我哋處理。」小海對此感到被侮辱。

父親被捕後疑中風入院

被帶回警署後，她和父親分開，她在羈留室等候近6小時，至今早見父親突然坐在羈留室門口，她查問下，爸爸透露半邊臉癱了，沒有知覺，懷疑自己中風，正等候救護車送院，小海其後看著爸爸登上救護車，自己則未能陪同，十分無助。小海稱，現年53歲的父親平時身體良好，但今早見到爸將身體捲成一團，「佢意志唔清晰，好模糊，望住佢上白車，好心痛。」小海不知道爸爸是否太累而病倒，亦或有其他原因，她獲釋後即趕往醫院探望父親。

小海稱，一同被捕的父親半邊臉癱了，沒有知覺，懷疑自己中風，由救護車送院治理。 （蔡正邦攝）

家屬賴小姐在警署外等候被捕的弟弟，她稱昨晚和弟弟一同在旺角吃飯，8點多時已被警察截停搜查了一次，其後獲放行，至晚上11時許，他們遇上大圍捕，賴小姐幸好沒有被包抄，但弟弟卻被包圍，她目睹弟弟被拘捕及登上警車。賴小姐徹夜未眠，致電5間警署查詢弟弟位置，最終獲一名警員透露，弟弟的名字出現在紅磡警署，於是賴小姐前往等待弟弟，至今午12時許，仍未見到弟弟出現來，「坐咗成晚，好擔心。」

母親為被捕女兒送藥物 遭警員拒絕

家屬陳太今早在警署外等待被捕的女兒，稱昨晚已知女兒被捕，今早趕往警署欲為她送上藥物、食物及衣物等，但警員稱不可以讓陳太見女兒，要收到警方致電通知的家長才可見被捕家人，警員又指，不能轉交藥物給被捕者，若被捕者不適，會叫白車送往醫院看醫生。陳太覺得警方不讓她見女兒的做法不合理，「同禁錮有咩分別？」

警方稱，截至今日中午12時，警方在全港各區共向19名違反《規例》的人士發出定額罰款通知書。此外，人員共拘捕約230人，年齡介乎12歲至65歲，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能出示身份證明文件等。