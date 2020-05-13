扮教練拍教學片涉非禮4女　33歲男被控4猥褻侵犯罪　周四提堂

周日（10日）網上瘋傳數段疑武術教學影片，片中一名「男教練」與女子疑作教學示範，其間多次做出身體親密接觸的動作，包括攬胸、緊貼下體等，網民怒轟男子借教學之名「抽水」，4名女事主報警求助。警方昨日（12日）以涉嫌非禮拘捕涉案33歲姓梁男子，男子今日被暫控4項「猥褻侵犯」罪，將於明日（14日）上午在沙田裁判法院提堂。

33歲涉案男子昨日於沙田被捕。（資料圖片）

被捕33歲姓梁男子，報稱任職保安員，警方初步調查發現他沒有任何武術導師資格，只學過短暫的跆拳道，亦沒有與任何影視娛樂工作有關。他涉嫌與今年4月至5月間於沙田發生的4宗猥褻侵犯（非禮）案有關，4名報案的女受害人年齡介乎17歲至52歲，職業為學生、模特兒、特約演員。警方指疑犯由今年3月開始，透過社交平台Facebook招攬演員，以提供拍攝工作為名接觸受害人，稱完成試鏡後，之後的拍攝可以得到數百元的酬勞。

男子其後分別相約受害人到沙田，訛稱需要拍攝武術指導視頻作試鏡之用，期間以不同動作趁機觸摸事主不同地方，例如多次使用雙手及下體，非禮受害人身體不同敏感部位，整個過程只有疑犯及受害事主兩人。當時受害人感到羞辱，但因受驚而未能及時作出反抗，4名受害人最終亦沒取得任何酬勞。