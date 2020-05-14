驚險車禍｜城巴撞旺角天橋工程吊臂工作台　2工人受傷困半空

正進行行人天橋延伸工程的旺角道與彌敦道交界，今日（14日）凌晨發生驚險車禍。凌晨4時許，1輛沿彌敦道駛往尖沙咀的N21雙層城巴，途經上址交界時，右邊車頂撞及1個吊臂工作台，巴士車頂玻璃爆裂，工作台險告翻跌，幸無釀慘劇。平台上2名工人受傷被困，其中1人需由消防救落地面；另1人則自行攀梯落地，2人一併送院。 據了解，事發時上址封閉部分行車線進行工程，2名工人搭乘吊臂工作台，升上天橋搭建臨時工作平台，懷疑吊臂伸延過出，城巴駛至時釀成意外。警方正調查意外原因，現場交通一度受阻。

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「旺角新行人天橋系統」計劃於1998年公佈，天橋橫跨彌敦道至洗衣街、再沿洗衣街連接旺角道至弼街。首期工程早於2002年竣工，即現時旺角道至洗衣街、包括來往旺角站及旺角東站一段。

不過，第二階段旺角道橫跨彌敦道不足100米的延伸部分，直至2011年才開始地下設施遷移工程、2016年地基工程才動工。路政署指，動工後出現連串問題，包括在地盤發現未有正式記錄的地底公用設施、地下石層深度變化、天雨關係、將主橋設計修改為鋼結構、反修例運動及新型冠狀病毒疫情影響。完工日期一拖再拖。

而上月18日凌晨，當局終於吊運大型組件，將橫跨彌敦道的天橋接駁起來。但最新完工日期，預計亦要延至2021年第一至第二季。

其中1名工人臥擔架床送院。（劉定安攝）

其中1名工人自行攀落長梯送院。（劉定安攝）