【蝸牛工程】原定24個月完成　拖逾20年旺角行人天橋終接駁

旺角道橫跨彌敦道的行人天橋施工多時，其「未完成」的狀態早已成為另類地標，周六（18日）凌晨終於有工人到場以吊臂安裝組件將天橋接駁起來，引來大批市民圍觀。事實上，政府早於1998年公布「旺角新行人天橋系統」計劃，第一期工程於2002年竣工，惟到了2016年才開始第二期工程。有區議員指，估計因天橋由私人發展商負責興建，因此政府監督乏力，表示將翻查不同的歷史文件，希望能查出政府與發展商的協議詳情、工程10多年來零進展的原因等等。

周六（18日）凌晨，有工人以吊臂將旺角道橫跨彌敦道的天橋組件接駁起來。（蔡正邦攝）

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根據政府在1998年5月1日的新聞公報，因應旺角人口高度稠密，政府擬在旺角道與洗衣街興建新的行人天橋系統，包括在沿旺角道興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在沿洗衣街興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街的行人天橋。天橋會設有樓梯、自動電梯及升降機，供行人使用，計劃亦包括在西洋菜街加建地下鐵站入口、附屬的道路、渠務及環境美化工程。當時政府預計工程會在該年年底展開，需時只約24個月（即2000年年底）便會完成。

料明年才正式完工

不過，直至今天，旺角的行人天橋系統仍未完工。油尖旺區議會交通運輸事務委員會副主席林兆彬指出，行人天橋由持有新世紀廣場的新鴻基地產於2000年斥資1.5億元興建，第一階段工程（即連接旺角站及旺角東站、旺角道及洗衣街一段天橋）在2002年年底已經完成，惟第二階段到了2011年才開始地下設施遷移工程、2016年地基工程才動工。今年3月，油尖旺區議會上亦再次討論事件，惟路政署只解釋在工程期間遇到的阻礙，包括在地盤發現未有正式記錄的地底公用設施、地下石層深度變化、天雨關係、將主橋設計修改為鋼結構、反修例運動及新型冠狀病毒疫情影響，同時預計要推遲至2021年第一至第二季才會正式完工。

料因非用公帑興建 政府監督乏力

林兆彬形容，政府代表未能解答市民的疑慮，又指過往未上任當區議員時，已經有就事件作出提問，而昔日的區議會上亦不時都有議員質詢。他認為，由於行人天橋是由新鴻基全資興建，政府因此未能監督進度，「可能因為條橋完全唔使用公帑起，政府逼唔到佢哋開工。」他又指，雖然當時的諮詢顯示市民需要行人天橋，惟20年過去，難保諮詢的結果至今已經過時。而近日終有工人到場，以高約30米的吊臂車吊起天橋組件，連接橫跨彌敦道的橋躉，林表示，未來會繼續監察工程，目前亦開始翻查在香港歷史檔案館和舊區議會文件，查看是否有相關的政府內部文件，可以追溯到當時政府與新鴻基簽訂了甚麼協議、10多年間零進展的原因為何等等。