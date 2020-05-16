【珍惜生命】上月曾企跳12小時獲救　君匯港17歲少年墮樓身亡

大角咀君匯港1名17歲少年，上月曾激動攀出住所窗外，危坐壆邊12小時企跳輕生。雖然當日最終獲救，惟事隔1個多月，少年最終仍選擇踏上不歸路，昨晚（15日）由住所墮樓身亡。據了解，少年受生活問題困擾，事發前曾與家人爭執，警方相信事件無可疑。

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死者姓李（17歲），與家人居於深旺道8號君匯港第一座。昨晚11時許，少年由住所墮下，倒臥平台，奄奄一息，其19歲胞姊及多名住戶報警。救護員趕抵立即將事主送往廣華醫院，惜抵院搶救後，終告不治。

警方表示，現場沒有檢獲遺書，但據悉事主近日因為生活問題鬱鬱不歡，事發前曾與家人爭執。警方初步相信無可疑，將案件列作「有人從高處墮下」處理，稍後會驗屍確定死因。

上月11日，當時16歲的事主，疑廢寢忘餐打機逾40句鐘，其母親勸食無果，報警求助。少年聞訊後激動攀出住所窗外壆邊，又坐又躺，12小時後終被勸服，由消防員游繩協助返回屋內，事後送院檢驗。惜事隔1個多月，少年仍選擇走上絕路。

上月11日，當時16歲的事主，曾企跳12小時，最終獲救送院，惜事隔1個多月終踏上不歸路。（資料圖片）

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