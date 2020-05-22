港版國安法．拆局｜中央劃自決、公投紅線　眾志9月入閘無望？

「港版國安法」正式面世，全國人大常委會副委員長王晨解說草案內容時表明，去年反修例風波以來，「反中亂港」勢力公然鼓吹「港獨」、「自決」、公投等主張，從事破壞國家、分裂國家的活動，公然污損國旗國徽，圍攻中央駐港機構，歧視內地在港人員，蓄意破壞香港社會秩序，暴力對抗警方執法，毀損公共設施及財物，癱瘓政府管治及立法會運作。 政界相信，中央明確點出以上主張，其中一個目的是為了9月立法會換屆選舉鋪路。面對民主派公開表明要搶佔立會過半議席，並要「攬炒」所有政府法案，北京顯然不會坐視不理，對於眼中鼓吹「自決」、公投的政團及潛在參選人，例如香港眾志等，9月選舉能成功「入閘」的機會更低。

「港版國安法」草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、組織實施恐怖活動，以及外部勢力干預。(Reuters)

「港版國安法」草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、組織實施恐怖活動，以及外部勢力干預。

王晨在解說中表明，去年香港發生修例風波以來，「反中亂港」勢力公然鼓吹「港獨」、「自決」、公投等主張，一些外部及境外勢力公然干預香港事務，通過立法、行政、非政府組織等各種方式，積極插手及搗亂，與香港反中亂港勢力勾連合流，沆瀣一氣，為香港反中亂港勢力撐腰打氣，提供保護傘，利用香港從事危害國家安全活動。

有政界中人分析，這番說話顯然是為了9月立法會選舉做好準備。在過去的選舉中，港府明確劃定紅線，規定主張港獨的參選人不能「入閘」，但在去年底的區議會選舉，選舉主任裁定主張民主自決的香港眾志秘書長黃之鋒都不能「入閘」，即使他已表明自己「不曾主動提倡或爭取港獨作為前途自決的選項」，但都不被選舉主任信納。

政府當時稱，「民主自決」或支持香港獨立作為自決前途的選項來處理香港體制等，均不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制及法律地位，亦與國家對香港既定的基本方針政策相抵觸，又指鼓吹或推動「民主自決」或以任何形式提議獨立的人士，不可能擁護《基本法》。

今年料更多候選人被DQ 朱凱廸亦高危

今次中央再收緊紅線，主張公投都被視為「反中亂港」，可預見9月將有更多參選人被DQ。其中，代表香港眾志的參選人料將「此路不通」，包括在2016年人大釋法後曾被DQ的眾志常委羅冠聰。

立法會議員朱凱廸預料亦是高危人士之一，他在2018年參選村代表選舉時曾被DQ，選舉主任當時的理由是朱凱廸「透過行使所謂和平主張港獨的權利為名，從而隱晦地確認了他支持獨立是香港人的一個選項」。

朱凱廸在2018年參選村代表選舉時曾被DQ，選舉主任當時的理由是朱凱廸「透過行使所謂和平主張港獨的權利為名，從而隱晦地確認了他支持獨立是香港人的一個選項」。

蔡子強：目標不止9月選舉 憂職工盟等也受影響

中大政治及行政學系高級講師蔡子強分析，「港版國安法」的立法目的相信不止於9月選舉，他認為港府若要DQ參選人，可由剛上場的政制及內地事務局局長曾國衞劃定更嚴厲規則，再由選舉主任操刀，無須中央出手。

蔡子強認為，今次北京立法是針對黃之鋒等人，尤其他們過去多次到歐美國家遊說，要求外國制裁中國，相信立法的動作是務求要將他們「拉人封艇」，並有機會在立法後針對部分傳媒及非政府組織等。他又擔心一些大眾眼中相對較溫和的組織， 例如職工盟等工會，由於其資金來源部分或來自外國，也有機會受影響。