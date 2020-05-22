港版國安法︳建制圈瘋傳「立法釋疑」小冊子　指六四集會不違法

「港區國安法」出台一石激起千重浪，社會各界均關注日後某些情境會否墮入法網。建制圈今日瘋傳一本以「香港邁向明天關注組」名義發布，名為「法律專家香港國家安全立法釋疑20問」的小冊子，稱邀請了一批法律專家解答港人疑慮，20條問答題中，詳解了包括遊行，示威，新聞，言論等基本權利和自由，及使用社交媒體會否受到制約，當中又舉例指，參加「六四集會」毋須擔心違法 。

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本子冊子以一問一答形式展現，在20條問答題中，第7題問到國安立法是否損害香港居民的遊行、示威、新聞、言論等基本權利和自由。根據小冊子的法律專家意見，「立法只約束四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對的是極少數人，不會影響香港市民正常享有和行使法定的各項權利和自由。香港居民的集會、遊行、示威、新聞、言論等基本權利依然受到《基本法》和香港相關法律的保障。」

小冊子舉例說，「如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家，颠覆國家政權，組織實施恐怖活動等行為，就無需擔心觸犯國家安全法律。」



問題7：國安立法是否損害香港居民的遊行、示威、新聞、言論等基本權利和自由？ 答：國安立法不會損害香港居民的各項基本權利和自由。 國家安全立法只約束四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對的是極少數人，不會影響香港市民正常享有和行使法定的各項權利和自由。香港居民的集會、遊行、示威、新聞、言論等基本權利依然受到《基本法》和香港相關法律的保障。 香港居民在行使這些權利時，例如參加「六四集會」，只要不實施分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等行為，就無需擔心觸犯國家安全法律。

小冊子寫明，六四集會不違法。（資料圖片／鄭子峰攝）

其次是港人最關心的出外旅遊的自由，小冊子中亦寫明不會受影響，稱「基本法保障香港居民出入境自由，出外旅行、移民以及開展正常對外交往和國際合作完全不受影響」，並強調「不論是全國人大立法維護涉港國家安全，還是本港開展「23條」立法，所有法律賦予香港市民的權利和自由均不會被削弱」。

問題8：今後，香港居民討論時事、學術交流、出國旅行、移民，以及開展經貿、宗教、文化、體育等對外交往活動是否會受到影響？ 答：香港居民依法享有的基本權利和自由都不會受到限制。 基本法保障香港居民的言論自由，討論時事、批評政府、學術交流不會受影響；基本法保障香港居民出入境自由，出外旅行、移民以及開展正常對外交往和國際合作完全不受影響。 不論是全國人大立法維護涉港國家安全，還是本港開展「23條」立法，所有法律賦予香港市民的權利和自由均不會被削弱。

港人可繼續用FB、IG、Whatsapp

至於許多港人關心的使用社交媒體會否受到制約，小冊子亦明確寫出「香港市民可以如常使用Facebook、Instagram、Whatsapp等社交媒體和通訊工具，通信自由、言論自由等權利完全可以得到保障」。