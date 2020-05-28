3歲小鐵漢完成第4次手術　順利換機械心瓣現留醫觀察

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas，昨日（27日）進行第4次手術，經過漫長8小時的等待，Kansas父母於Facebook分享好消息，Kansas手術順利完成，已換上機械心瓣，現時留醫深切治療部（ICU）觀察。小鐵漢爸爸於等待手術完成的過程中，更擔心得流下男兒淚，形容等待的過程為「人生最長8小時」。

年紀小小的Kansas，於1歲前已接受過3次開胸手術，並順利闖完一關又一關，成為父母心中的小鐵漢。昨日，他進行第4次的開胸手術後，媽媽於Facebook「小鐵漢媽媽」專頁報平安，稱Kansas手術順利完成，已換上機械心瓣，足以用到他長大成人，現時Kansas要留醫觀察心跳情況。帖文中又指，手術後，爸爸會一直在病房外守護Kansas，更向仔仔喊話，「要加油呀，我地（哋）好愛你。」

患有先天性心臟病的3歲「小鐵漢」Kansas，5月27日成功完成第4次手術。（小鐵漢媽媽fb圖片）

爸爸Jayco亦在Facebook出帖文，向關心Kansas的網友公佈好消息，仔仔暫時情況穩定，更指自己因擔心「喊到豬頭」。Jayco於帖文中，感性地向兒子說，「呀仔，您唔使驚呀，爸爸呢2日都會喺ICU外邊陪住您，我愛您。」堅強的Kansas順利闖過4關，Jayco透露兩年後仔仔仍要「打大佬」，進行單心室循環第三階段的手術，「唔使驚，有爸爸媽媽陪你一齊！一定掂！」

網民一直關心小鐵漢的情況，於手術前為他打氣，令Kansas一家很感動及感激，媽媽稱，「你哋集氣嘅力量支持我哋渡過最漫長嘅時間。」