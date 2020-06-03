海關連續2天檢1590萬支私煙　半年內共檢近8500萬支　已創7年新高

香港海關於昨日（2日）及今日（3日）接連破獲2宗私煙案件，分別在元朗及葵涌海關大樓驗貨場檢獲共約1590萬支懷疑私煙，估計市值約4330萬元，應課稅值約3030萬。海關表示，今年至今已檢獲近8500萬支懷疑私煙，超過近6年的單年檢獲量，已創下7年新高。

香港海關連續2天破獲2宗私煙案件，分別在元朗及葵涌海關大樓驗貨場檢獲共約1590萬支懷疑私煙。（海關提供圖片）

海關人員昨日（2日）在元朗進行反私煙行動，在1間鐵皮屋內檢獲約800萬支懷疑私煙，並扣查1輛懷疑涉案貨車。另外，人員今日（4日）透過情報分析，在葵涌海關大樓驗貨場查驗1個從越南抵港並準備轉運至菲律賓、報稱載有紙巾的海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內發現約790萬支懷疑私煙。22宗案件仍在調查中。



海關於2014年至2019年期間，分別檢獲5210萬、7190萬、6300萬、6070萬、5340萬及5500萬支懷疑私煙。而連同這2天破獲的私煙案，海關今年至今共檢獲近8500萬支懷疑私煙，超過近6年的單年檢獲量，創7年新高。

海關將繼續根據風險評估及情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣的多管齊下執法策略，打擊私煙活動。海關重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。