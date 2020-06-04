黃金泳灘再現鯊蹤！爆肚鯊魚屍體浮海面　內臟外露身軀未腐化

周二（2日）屯門黃金泳灘有救生員報案指，發現海面上有大魚蹤影，懷疑出現鯊魚。至昨日（3日）有市民於離岸約200米位置，發現1條約30公分的鯊魚屍體，在海面載浮載沉。鯊魚屍身的腹部亦爆開，內臟外露，但身軀未有腐化。 據知情人士指，發現者已將鯊魚屍體放回大海，惟未能確認，該屍體是否日前出現的「大魚」。據悉，被發現的為本港水域常出沒的尖頭鯊。而康文署人員及防鯊網承辦商，隨後到沙灘檢查防鯊網，所幸並無損毀。至今早（4日）黃金泳灘有泳客指，他發現1條約1米長的「大魚」在他身邊游過。

鯊魚屍身的腹部亦爆開，內臟外露，但身軀未有腐化。（讀者提供）

周二屯門黃金泳灘 防鯊網內疑現鯊蹤

周二（2日）早上9時許，屯門黃金泳灘有救生員於瞭望台視察時，發現防鯊網內懷疑現鯊魚蹤影，立即通知相關部門。現場可見，黃金泳灘已懸掛紅旗，以及有船隻於防鯊網內巡邏視察。另外泳灘亦作出廣播指「附近水域發現大魚，請所有泳客立即上岸或登上浮台。」其後具體廣播：「懷疑有鯊魚出現。」

當日目睹鯊蹤的港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，上午9時45分救生員在2號瞭望台發現一條約1米長的大魚，由於現場大雨關係，恐防有誤，於是數人一同登上瞭望台確定消息。數名救生員同時看到泳區內有1條「灰灰藍藍色，尾鰭似鯊魚」的大魚在離岸1米左右游動，於是立即通知泳客上水。胡強調：「幾個人同時見到，肯定唔係眼花！」對上一次見到鯊魚，已是10多年前有人在防鯊網底發現幼年鯊魚。

據康文署「公眾泳灘安全指引」，當紅旗及鯊魚警告旗懸掛時切勿下水。至於「避免鯊魚襲擊的安全指引」列明，假如附近發現大魚的踪影，應盡快平靜地上水。以及如發現鯊魚或疑似鯊魚物體，請立即致電999通知警方。