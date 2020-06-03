屯門黃金泳灘現「鯊蹤」日間續掛紅旗　中年婦游早水溺斃

發現鯊魚蹤跡的屯門黃金泳灘，今早（3日）關閉及懸掛紅旗期間，有泳客遇溺送院亡。早上6時許，1名中年女子在黃金泳灘遇溺，其他泳客將她救起，其後由救護車送屯門醫院搶救，惟最終證實不治。 《香港01》記者到場視察，雖然已懸掛紅旗，仍有少數泳客游泳，更有泳客在防鯊網外游泳。

發現鯊魚蹤跡的屯門黃金泳灘，今日（3日）繼續關閉及懸掛紅旗，今早有泳客遇溺送院亡。（蔡正邦攝）

警方指死者為一名年約40至50歲中國籍女子，身高約1.6米，肥身材，蓄長黑髮，事發時身穿黑色泳衣，呼籲死者親屬或任何有資料提供的市民，請致電90202541與警方聯絡。

康文署於傍晚6時45分宣布，防鯊網維修承辦商已完成檢查該泳灘的防鯊網，確定防鯊網範圍內沒大魚蹤影，防鯊網亦運作正常，黃金泳灘的紅旗已經除下，並呼籲泳客在救生員當值期間，於防鯊網內泳區暢泳，以策安全，康文署會加強泳區範圍內的巡邏工作。

昨黃金泳灘發現鯊魚蹤影 泳灘急掛紅旗

昨日（2日）早上9時許，屯門黃金泳灘有救生員於瞭望台視察時，發現防鯊網內懷疑現鯊魚蹤影，立即通知相關部門。現場可見，黃金泳灘已懸掛紅旗，以及有船隻於防鯊網內巡邏視察。另外泳灘亦作出廣播指「附近水域發現大魚，請所有泳客立即上岸或登上浮台。」其後具體廣播：「懷疑有鯊魚出現。」

目睹鯊蹤的港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，上午9時45分救生員在2號瞭望台發現一條約1米長的大魚，由於現場大雨關係，恐防有誤，於是數人一同登上瞭望台確定消息。數名救生員同時看到泳區內有1條「灰灰藍藍色，尾鰭似鯊魚」的大魚在離岸1米左右游動，於是立即通知泳客上水。胡強調：「幾個人同時見到，肯定唔係眼花！」對上一次見到鯊魚，已是10多年前有人在防鯊網底發現幼年鯊魚。