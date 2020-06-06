黑色暴雨｜西貢慶徑石村重災水深2米　村民棄家逃　睹愛犬遭淹死

天文台於周六（6日）凌晨發出近3年來首個黑色暴雨警告信號，多區傾盆大雨及嚴重水浸，其中西貢慶徑石村成重災區，道路被洪水淹沒，村內多輛車被沖走或沒頂。 今早暴雨過後，村內一片狼藉及滿地泥濘。村民李先生憶述，凌晨約3時有水湧入屋，隶於洪水來勢洶洶，他與家人只好棄家而逃，走到山坡上的高位暫避，但目睹愛犬困在籠中不幸淹死。他形容當時水深約2米，並接近貨車頂。而其2輛私家車及1輛貨車亦遭淹沒，加上其園藝公司及個人物資被淹毁，估計損失過100萬元。有村民懷疑今次嚴重水浸，與村口道路工程有關，認為水渠收窄令雨水未能及時疏導。

西貢慶徑石村村民指今日凌晨3時許開始下暴雨，村內水深一度近2米，事後有村屋單位一片狼藉及滿地泥濘。（黃偉民攝）

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村民李先生指，今日凌晨3時許開始下暴雨，其後有水湧入屋，水位上升得很急，他與家人恐有危險，只好離家到屋外山坡的高位暫避，其後發現貴婦狗Hero仍在地面的狗籠內，他一度嘗試折返拯救愛犬。但當時水位已上升至貨車頂，估計水深2米，眼見愛犬被淹沒亦愛莫能助，只好站在高位等待退水，「當時見到隻狗喺度掙扎，但水位太高，落唔到去救佢！」

「唉，都唔知有無得賠！」李先生稱，今早返回住所及其園藝公司善後，發現單位一片狼藉並滿地泥濘，家具及屋內物品散落一地。他經初步點算，有2輛私家車及1輛貨車遭淹沒，連同公司及個人物資，估計損失約100萬元。

另外，慶徑石村村口停車場有多輛私家車嚴重入水，有車被沖走至數百米外位置，亦有車被沖到水渠。至下午，有人召起重機到場，將墮渠的私家車吊起再作處理。

另1名村民梁先生指，他於附近居住近40年，他稱過去天降暴雨都不會嚴重水浸，他認為近年路口有道路工程，令到去水渠收窄，至今凌晨黑雨時，懷疑雨水未能及時疏導，釀成村內嚴重水浸。梁先生稱其位於附近的工程公司亦有貨車及工具被浸毀，估計損失數十萬元。

有汽車被沖到水渠，今午被起重機吊起，再作處理。（黃偉民攝）

2017年以來首個黑雨 多區嚴重水浸

今日（6日）凌晨零時40分，天文台發出黃色暴雨警告信號，至凌晨1時30分發出紅色暴雨警告信號。至凌晨2時55分，天文台改發黑色暴雨警告信，是自2017年以來首個黑雨，持續近3小時。至早上8時5分，所有暴雨警告信號及新界北部水浸特別報告取消。

黑色暴雨警告下本港情況：