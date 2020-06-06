黑色暴雨｜西貢水浸村民損失慘重　質疑公路工程累事擬追討

天文台於周六（6日）凌晨發出近3年來首黑色暴雨警告信號，多區傾盆大雨釀成嚴重水浸，其中西貢北圍水浸成黑雨重災區，水深一度達2米，洪水湧入屋，多輛汽車被沒頂或沖走。有村民更目睹愛犬慘遭淹死，財物損失達百萬元。村民指過去暴雨時從未試過水浸得如此嚴重，懷疑受近年西貢公路工程影響，未能及時疏導雨水，導致水浸。 西貢區議員何偉航表示，由於北圍至蠔涌一帶正進行西貢公路工程，故北圍災情最為嚴重。他指會了解工程公司有否在各村落作妥善的防洪工作，以查明今次水浸成因。他亦會要求有關部門改善渠道，並協助居民追討賠償。

西貢慶徑石村成黑雨重災區，村民寓所損毁嚴重，（黃偉民攝）

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暴雨過後，何偉航視察西貢北圍、蠔涌、大涌口等村落的情況，他指北圍漁仔涌災情尤為嚴重，據知受災的車輛多達21部；而大涌口同樣損毀嚴重，大部份下游地區水浸，有村民為避洪水而走上屋頂離開，受影響車輛亦有16部。何偉航指，北圍至蠔涌一帶正進行西貢公路第一期工程，他指要了解工程公司有否做好附近一帶村落的防洪工作，有否導致多處渠口出現不同程度的淤塞而釀成水浸。

何偉航表示，已就事件通知渠務處、環保署、路政署等政府部門，要求他們跟進水浸情況，目前已通知民政署緊急應變中心，協調部門清理不同渠口，而他將會協助村民追究責任及追討賠償事宜，包括向總承建商追討賠償。

有關工程為西貢公路改善工程第一期，根據路政署網頁資料顯示，工程目的是改善清水灣道與匡湖居之間的2段西貢公路，及蠔涌和鹿尾村區內通路。總承建商為中國建築工程(香港)有限公司，工程預計2020年年底完成。