黃之鋒指連日被跟蹤　於新蒲崗遭不明男子偷拍

繼公民黨立法會議員譚文豪，於前日（6月5日），懷疑被1名有內地口音的男子跟蹤及偷拍後，香港眾志秘書長黃之鋒及南區區議員袁嘉蔚，於昨日亦懷疑被人跟蹤偷拍，雙方亦因此發生口角，最終涉嫌偷拍的男子，登上的士離去，事件中無人受傷。

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昨日（6月6日）較早時間，網上討論區「連登」有1條帖文，指黃之鋒被「國安」跟蹤，帖內亦附有1張黃之鋒與1名身裁略胖的中年男子，疑似對質的圖片，並在圖片上標注了「又被跟蹤了你們要小心」的宇眼。

黃之鋒於今日（6月7日）凌晨1時整，在社交網站專頁發文及上載1條短片，題為「不明人士連日跟蹤偷拍黃之鋒及袁嘉蔚」。文中，他首先報平安，指已返回家中沒大礙，及感謝連登網友關心，同時指出「今晚我與南區區議員袁嘉蔚再度被跟蹤」。

文中大致簡介了事發經過，以下為原文：

在大概晚上八時的時候，我們與友人已發現一輛白色私家車停泊在新蒲崗一帶，情況並不尋常；三小時後，當會議結束後離開工廈，我們便發現有四人組成的跟蹤隊伍分別尾隨各人。被我們揭發後，對方馬上發難，更大聲亂叫我們搶劫，最後跑上一架的士敗走。 我們觀察到近日這些跟蹤者都由同一架白色私家車接應，惟當時他們已被揭發，白色私家車也不顧那位跟蹤狂而去。 跟縱、偷拍、踩線，販賣情報予國安單位，在大陸也許並不意外，但國安法仍未落實，針對民主派人士作全天候監控，已成香港日常，實是可悲。 大家出入小心，避免獨自一人。

而帖文中附有的1條經剪輯及附有字幕、長約1分鐘的短片。可見1名中年男子，曾用電話拍攝黃之鋒等人。黃之前隨即上前對質，質問對方「你係咪中聯辦?」、「你今日由頭跟到落尾呀!」由於黃之鋒等人亦用電話反指，對方以廣東話大喝「你攞部手機俾我!」又突然大叫「搶嘢呀!」片段中亦見到1輛白色私家車駛過，但未能看到車牌號碼。片段中配有文字，指該私家車為接應車輛，但未有停下。該男子隨後登上1輛的士離開。