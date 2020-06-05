譚文豪疑被跟蹤　操內地口音男子用手機偷拍　被發現後落荒而逃

公民黨立法會議員譚文豪晚上（5日）在facebook上載影片，稱遭一名男子跟蹤。譚文豪表示，晚上7時半在立法會離開時，發現遭一名持內地口音人士跟蹤，當他上前質問時，發現對方手機有偷拍他的相片，該男人隨即打電話向他人求助，並即刪除有他的相片。而在譚文豪打電話報警期間，該男子突然落荒而逃。 公民黨對事件憤怒，指「港版國安法」令恐懼氣氛籠罩香港，「在此人人自危之時，政權更頻頻以跟蹤議員、政敵、市民的下三濫手法，恫嚇港人」，強調是製白色恐怖，試圖令所有人活於恐懼之中。

從該影片可見，譚文豪上前質問該男子身份，問及是否警察，該男子否認，並強調自己沒有拍攝譚文豪。當譚文豪質疑該男子的手機已有拍攝他相片時，該男子隨即刪除有關相片，不斷稱「我無拍你，我都唔識你」。

該男子其後致電他人指「果個人話我跟蹤佢，我都唔識佢」，並指出自己身處位置。數分鐘後，隨即有另一名黑衣男士短暫出現，該男人其後再致電他稱要去報警。最後當譚文豪打電話報警時，該男子突然沿分域碼頭街向灣仔方向跑走。

南區區議員袁嘉蔚亦在facebook表示，近數天與團隊不停被人跟蹤偷拍，跟蹤者發現後均狼狽而逃，她批評「這種『秘密警察』式的監控滋擾，正是政權制造白色恐怖」，她認為除了監控政治人物外，亦是向其身邊的戰友、義工施壓，想嚇退反對陣營令人們噤聲。