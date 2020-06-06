譚文豪疑被偷拍：其他民主派亦有類似情況　憂立國安法後更不安全

公民黨立法會議員譚文豪疑被人跟蹤、偷拍。譚文豪昨晚上（5日）在facebook上載影片，稱昨晚上7時半在立法會離開時，發現遭一名持內地口音人士跟蹤，當他上前質問時，發現對方手機有偷拍他的相片，該男人隨即打電話向他人求助，並即刪除有他的相片。而在譚文豪打電話報警期間，該男子突然落荒而逃。 公民黨今日（6日）舉行記招回應事件，譚文豪表示不清楚對方的身份，但肯定是不懷好意，質疑知道自己的行蹤有何動機。他透露，自己並非首次被跟蹤，最近亦越來越多民主派議員及社運人士遇到類似情況，認為「港版國安法」的迫近令香港變得不安全，預料類似事情只會越過份及廣泛，希望港人能認清這樣是否一個正常的社會。

譚文豪昨晚7時半左右離開立法會，步行至演藝道時發現被人尾隨，期間遭一名持內地口音人士偷拍。譚文豪上前質問對方是否警察，該名男子不斷否認並刪除手機中的照片。男子其後打電話向他人求助，同黨到場視察相片刪除情況後離開。譚文豪打電話報警期間，該男子突然落荒而逃。警方接報到場，譚文豪向警方提供全程片段，警方卻表示該男子未有其他襲擊或恐嚇舉動，預期案件會不了了之。他又稱，上周已感到有人尾隨自己，但起初以為是便衣警員。

東區區議員鄭達鴻強調，在任何文明社會，有任何異見人士被跟蹤的情況出現皆不能接受，應該受到譴責。鄭達鴻憂慮若國安法通過，國安人員可在港駐紮，屆時即使報警也沒有用，以白色恐怖令人噤聲。楊岳橋則指，大眾亦有機會遇到同類事件，過去有「手足」亦被跟蹤，當未立國安法已有這些情況出現，立法後可能更加猖獗。

