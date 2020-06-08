16歲名校男生網購爆炸品原料寄阿姨家　警拘2人檢仿製槍及化學品

警方今日在灣仔拘捕1男1女，涉嫌製造或管有炸藥，目前正扣留調查。警方指，情報顯示有人於去年11月至今年4月期間，多次於海外網站購買可製成爆炸品的化學原材料，經深入調查後今早展開行動，在灣仔2個單位拘捕2人，檢獲4支仿製槍械、化學品原材料、4部手提電話、電腦及示威旗幟等。據了解，被捕者包括16歲少年及52歲女子，婦人是少年的阿姨，少年於港島區1間名校就讀中四，疑郵購物品後寄往阿姨寓所，2人同被捕。

警方於灣仔2個單位內，檢獲大量雙氧水、丙酮、強酸及其他氧化劑等化學品原材料。（王譯揚攝）

2名被捕人士分別為16歲少年及52歲女子，女子是少年的阿姨。據了解，少年過去沒有被捕紀錄，於港島東區1間名校就讀中四，疑在網上看到製作爆炸品的資料後，在海外網站購入化學品原材料，並以不同住的阿姨寓所作收件地址，阿姨疑不知情。警方財富調查組早前調查洗黑錢案件時，發現少年的郵購活動有可疑，調查後採取行動。

今早7時，探員分別於灣仔2個單位搜查及拉人，單位分別300多呎及500多呎，屋內檢獲不同的化學品原材料，包括大量雙氧水、丙酮、強酸及其他氧化劑。爆炸品處理課行動部炸彈處理主任李展超表示，這些品原材料可製成不同類型的爆炸品，有些可能產生煙火效果，有些可達至炸藥級別，恐釀成傷害。

民居客廳放爆炸品原材料



李展超說，部分化學品原材料可合法管有，但警方是次行動檢獲10多支雙氧水，他認為除非有其他目的，否則普通家庭毋需藏有大量及不同種類的化學品原材料。他又指，過去1年已有多宗自製炸藥案件，檢獲的化學品原材料與此案雷同。

警方指，現場是民居單位，爆炸品原材料分佈在大廳不同位置，部分化學品屬不隱定性狀態，以發泡膠盒盛載，以防發生碰撞。警方同時檢獲實驗室器具，包括溶劑、玻璃器皿，估計是自製炸藥時，產生化學作用用途。李展超重申，自製炸藥屬非常不隱定化學品，製作過程或本身性質易燃，倘生意外會令民居發生火警或爆炸，行為對大廈居民不負責任。

警方毒品調查科警司鄒祥有表示，檢獲的化學品原材料及仿製槍械的用途，是警方的調查方向，現階段不排除任何可能性。

鄒祥有指，現時容易在網上瀏覽到製作爆炸品的資訊，部分人覺得自己能根據相關方法製成爆炸品。鄒祥有提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，製造或管有爆炸品是嚴重罪行，罪成最高可被監禁14年。

鄒祥有又指，其中1名被捕人僅16歲，呼籲家長留意子女日常是否有異樣，如發現他們購買或處理化學品原材料，應盡快通知警方或尋求協助。