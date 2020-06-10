何志平出獄｜何志平離開亞博館　私家車返回愛都大廈寓所

民政事務局前局長何志平，在美國因為行賄非洲國家官員罪成被判囚，他刑滿出獄後，被美國遣返，今日（10日）抵港。至下午約3時半，何志平完成新型冠狀病毒測試後，於亞博館外上車離開，他面戴白色口罩，身型明顯消瘦，其後何登上私家車離開亞博館。私家車於下午近4時58分返回何位於中半山愛都大廈寓所。 《香港01》記者今日多次致電何志平太太胡慧中，電話接通但無人接聽。

何志平乘坐的私家車返回中半山愛都大廈。（張浩維攝）

何志平下午3時許於亞博館完成檢疫後上車離開，其體型明顯較以往消瘦，一臉疲態。（黃偉民攝）

民政事務局前局長何志平2017年11月在美國紐約涉嫌行賄非洲政要案被捕，翌年被裁定洗黑錢等7項控罪罪成，2019年3月被判在美囚禁36個月和罰款40萬美元（310萬港元）。何志平於當地時間6月8日因「行為良好」提早獲釋（good conduct release），隨即被遞解出境。

何志平返港後先到亞博館交深喉唾液樣本，以進行新型冠狀病毒測試，需時約 8小時，結果呈陰性的人士，可返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。至下午約3時半，何志平完成測試後，於亞博館外上車離開，他面戴白色口罩，身型明顯消瘦，並由數名男子陪同離開，其中一名男子在旁為何撐傘及拿行李箱，其後何登上私家車離開亞博館。

何志平乘坐私家車離開亞博館後，大批傳媒緊隨其行蹤，私家車曾「遊花園」駛到不同地點兜圈，包括經昂船洲大橋駛到尖沙咀、紅磡及九龍城，再途經新蒲崗後經東隧過海，於下午近4時58分返回何位於中半山愛都大廈寓所。

何志平登上的私家車，於下午約4時58分返回愛都大廈寓所。（張浩維攝）

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