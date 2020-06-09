何志平出獄 | 已移送移民監獄準備遣返　行為良好提早出獄

民政事務局前局長何志平涉嫌行賄非洲政要案，2018年在美國被陪審團裁定洗黑錢等7項控罪罪成，2019年3月被判在美囚禁36個月和罰款40萬美元（310萬港元）。記者今日致電美國聯邦囚獄紐約大都會懲教中心查詢，獲確認何已於當地時間6月8日因「行為良好」提早獲釋（good conduct release），即何服刑期間並無犯事，只需完成八成刑期。

美國移民局一個拘留人士的資料庫，則於香港時間昨日（8日）深夜更新，新增了何志平的資料，顯示他被拘於紐約州一移民拘留所。（美國政府網頁）

移民拘留所顯示何志平資料 料已移送另一地點待遣返

美國移民局一個拘留人士的資料庫，亦於香港時間昨日（8日）晚上更新，新增了何志平的資料，顯示他現被拘於一移民拘留所。《香港01》曾報道，由於何的美國簽證及香港護照在刑滿時已過期，加上曾犯嚴重罪行，不能在美國境內合法逗留，因此，預料出獄後隨即會被送往移民拘留所等待遣返，不能立即重獲自由。記者致電何志平代表律師查詢，惟只獲回覆指「不會回應」。

翻查美國法庭文件，由於何自被捕至被定罪期間不獲批准保釋，36個月的刑期，於2017年11月18日在美國甘迺迪機場被捕當日起計，原應於2020年11月18日方才屆滿。何最終於香港時間6月8日深夜、即當地時間同日早上，從聯邦囚獄提前獲釋，並隨即被送往移民拘留所。由2017年被捕至今，何在美服刑共30個月零21日。

而一份法庭發出的遣送令顯示，何已自願放棄提出移民聆訊，和申請豁免遣送的權利，因此獲釋後會直接進入遣送程序。命令並指，何屬意遣送返香港，其次為中國大陸。

律師翁振信分析指，一般須被遣返的華人，會被送到路易斯安那州的聯邦移民拘留所，再等待安排坐包機回北京。（網上圖片）

被囚禁於路易斯安那州移民拘留所的非法移民，或需再被囚禁數個月，方才有包機返國。未知何志平會否有特別安排。（Google地圖）

移民律師分析：或需再多拘數月至有包機遣返內地

然而，即使理論上何志平已服刑完畢，他實際上可重獲自由、返回中國或香港的日期，卻仍然未明。有熟識美國華人移民事務的律師翁振信分析指，一般在美犯事出獄後須被遣返的華人，會被送到路易斯安那州的聯邦移民拘留所，在該處等待湊夠遣返人數，才會獲安排坐政府包機回北京。翁指，美政府一般不急於遣返已在拘留所的人士，因此等待期間，可被拘留三至六個月不等，但何志平亦有可能獲特別待遇。他又指，一般而言，美國政府只會安排遣返至北京，被遣返人士此後需自作安排，因此認為，何不會被安排直飛香港。

中國政府早前曾禁美國民航客機抵內地長達兩個月，今日剛放寬至某些內地城市可每週有一班來自美國班次，加上紐約抵港現時並無直航，因此何志平確實抵港安排仍然未明。

《香港01》曾向美國司法部、移民局及中國駐紐約領事館查詢何的遣返安排，至截稿前未獲回覆。