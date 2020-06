何志平出獄｜退休高官穿梭聯合國　行賄非洲元首成美國階下囚

民政事務局前局長何志平,2017年11月在美國紐約被捕,2018年被判七項行賄乍得總統、烏干達外長和洗黑錢罪成,去年3月被判囚三年。他日前刑滿出獄,被美國遣返,今早(10日)抵港,在博覽館接受新冠肺炎病毒測試後。 《香港01》記者今日多次致電何志平的太太胡慧中,電話接通但無人接聽;《香港01》過往亦在紐約直擊何志平出庭和審訊過程。 現時70歲的何志平,從眼科名醫做到問責高官,港人印象最深的,或是他在2003年為香港求得下籤。他退休後開展民間外交,擔任中華能源基金會副主席,活躍於聯合國,被美國指行賄和洗黑錢,最終在異鄉成為階下囚。

前民政事務局局長何志平在紐約涉行賄被捕,共被控八項控罪,五項涉違反《海外反腐敗法》,兩項為洗黑錢的控罪,最高可判監禁65年。至去年3月26日被裁定七項控罪罪成,判囚三年及罰款40萬美元(約314萬港元)。但他隨即提出上訴,列出四項理據,包括未有證據顯示罪行與美國有本地聯繫。

何志平因行為良好,獲准提早出獄。他於美國東岸時間今年的6月8日(香港時間9日凌晨)在紐約刑滿出獄,即被遞解出境。

港首名眼外科教授 從政前曾到國內義診

現年70歲的何志平,1949年在香港出世,曾入讀於拔萃男書院,後到美國讀書。1988年成為本港首名的眼外科教授,熱心公益的他在從政前便曾到內地多處義診,有傳他曾為國內政要治病而受到賞識;1993年成為全國政協委員。他於1998年與台灣女星胡慧中結婚,兩人育有一女。

2002年任民政局局長 2003年為港人求得下籤

2002年,何志平受時任特首董建華的邀請加入問責班子,成為回歸後第四任的民政事務局局長。其任內最令人印象深刻是2003年,他到車公廟為港人求籤,結果得到意指「凡事不吉」的下籤,同年香港爆發沙士,以及七一有50萬人上街,至今仍不時遭人討論。

不過,何志平在2007年時未能成功過渡至時任特首曾蔭權的問責班子。

何志平與妻子胡慧中於2008年出席西安國家民用航天基地的揭牌式。(資料圖片)

卸任民政局局長後 任中華能源基金會副主席

何志平在卸任後,開始進行外交工作。聯合國一份在2015年的文件便顯示,何志平成為中華能源基金會的副主席,一直與聯合國緊密合作,2011年何於韓國的能源論壇上發言,又於2013年在香港及華盛頓籌辦可持續發展的能源講座。

《香港01》早前查冊發現,中國華信於2010年在香港成立了非牟利組織中華能源基金會,基金會被聯合國批為特別諮商地位的非政府組織機構,何志平擔任基金會常務副主席和秘書長。

2017年紐約被捕 涉及八項控罪

何志平在2017年11月在紐約被捕,被控八項涉行賄及洗錢的罪行,分別為一項串謀違反《海外反腐敗法》罪、四項違反《海外反腐敗法》罪、一項串謀洗錢罪以及兩項洗錢罪。

於聯合國展民間外交 結識非洲國家高層

根據前年美國紐約南區聯邦法院的聆訊指出,何志平便是透過中華能源基金會,參與聯合國的活動,並認識聯合國第67屆大會主席耶雷米奇,以及2014年9月向耶雷米奇稱急於認識乍得總統代比,最終在耶雷米奇介紹下,認識塞內加爾前外長加迪奧,再由加迪奧搭路接觸代比。

何志平年輕時一度醉心小提琴,更赴美國修讀音樂,其後才轉讀物理及化學。(何志平網站)

被捕後曾五度申請保釋 因潛逃能力高被拒

何志平在2017年11月被捕後,曾五度申請保釋均被拒絕,原因是控方認為其潛逃的機會、能力極高。案件一年後,前年11月底在紐約南區聯邦法院開審。

以現金200萬美元賄賂乍得總統代比 換華信生意

案情指,何志平涉嫌在2014年12月賄賂乍得總統代比,送上藏有200萬美元(約1560萬港元)現金的禮盒,為華信換取生意機會;在2016年5月以50萬美元捐款,賄賂烏干達外長庫泰薩,以換取出席烏干達總統就職禮、並與該國總統會面,以及收購烏干達一所銀行的機會。另外,何志平亦涉在數次匯款過程中涉洗黑錢。

同樣涉及案件的塞內加爾前外長加迪奧,在審訊期間加迪奧其後轉為控方污點證人,以換取控方撤控。

七項控罪罪成 何志平回應「預咗」

經過一個多星期審訊,陪審團在紐約時間2018年12月5日一致裁定,何志平的八項控罪中,有七項罪成。當時何志平在法庭的神情哀傷和緊張,並對記者說:「預咗,都係咁。」

何志平(後左二)在2002年加入政府成為民政事務局局長。(政府新聞處)

妻胡慧中未現身 但手寫求情信指何是君子

審訊期間,何的妻子胡慧中未曾現身法庭。但是,何志平曾在庭中呈上149封來自不同界別人士的求情信,包括胡慧中的五頁總長手寫中文求情信。

胡慧中在信中形容何是「幾乎絕種的君子」,又談及他放棄逾百萬美金年薪的醫生工作投身政府,是為實現其服務社會的理想。

除了胡慧中外,何志平的92歲媽媽張燦霞及女兒何淦璇也有求情,兩人分別指以何志平為榮。張燦霞更提到,「只求再見兒子一面,我死也瞑目」,形容自己十分擔心兒子的情況。

前上司董建華及梁振英未有寫求情信

149封求情信中,有不少是政界人士撰寫,包括民建聯立會議員張國鈞及梁志祥、工聯會王國興、全國港澳研究會副會長劉兆佳、港區人大葉國謙及前民政事務局局長曾德成等,但何志平的前上司、前特首董建華及曾以行會召集人身份與他共事的梁振英則未有撰寫。

2019年3月判刑 曾一度疑似落淚

至2019年3月26日,何志平被判囚三年及罰款40萬美元(約314萬港元),法官Loretta Preska則寄語他指70歲未算老,還有很多可以貢獻,何志平一度疑似落淚,獲法庭書記遷上紙巾抹鼻涕。

何志平在判刑時,親身以英語作求情陳述,歷時約五至十分鐘。他說:「求情信提醒了他生命中選擇走過的路,並指生命中最近的一章,亦是他人生中最困難的一章。」(The letters remind me of the path I've taken in my life… The latest chapter is the most difficult in my life.)

親自開腔求情 人生接近最後一章但最困難

何志平去年7月提出上訴,以書面提交上訴四大理據,要求撤銷定罪,包括其行事身份是用香港的中華能源基金會及上海的華信能源,並非以「本地聯繫」(domestic concern)代表身份作出控罪行為。不過,檢察官則於同年10月9日向上訴法院提交一份96頁文件,逐點反駁何志平上訴理據,認為何的定罪是有充分證據支持,指何志平的反駁理據是無價值的。

「行為良好」可提早獲釋

由於何志平2017年年底在紐約被捕,在被判刑前已還押紐約大都會懲教所16個月。在扣除還押期間所服刑期,他預計最快將於2020年6月中方可出獄。

《香港01》早前致電美國聯邦囚獄紐約大都會懲教中心查詢,獲確認何志平已於當地時間6月8日因「行為良好」提早獲釋(good conduct release)。據悉,何志平今早(10日)7時許已經抵港,但在新冠肺炎的疫情下,他需要先在家檢疫14日,才能正式獲得「自由」。

《香港01》記者今日多次致電何志平太太胡慧中,電話接通但無人接聽,記者過去亦多次聯絡胡慧中,但她未有任何回應。