竹園南邨謀殺｜相識廿載　疑工作積怨、因財反目　債主斬殺鄰居

黃大仙竹園南邨華園樓昨（9日）發生謀殺案，事發時2名男子疑因借錢問題發生爭執，53歲姓葉男子在走廊被人狂劈多刀，重傷送院搶救，延至深夜時份不治。警員當場拘捕56歲姓陳男子。 警方經過通宵調查後，黃大仙警區刑事調查隊總督察莫子威今日（10日）交代案情稱，指死者與疑兇相識近20年，曾經一同做清潔工，之後成為朋友，亦是鄰居關係。死者不時到被疑兇家中聊天，及向疑兇借錢，積下大額錢債未有清還。近年2人因工作而有積怨，疑兇認為「男死者喺工作上有啲所謂陷阱」，導致到他失去工作，因而心生怨恨起殺機，疑是今次事件的導火線。

事發時，被捕人以一把23厘米長的生果刀捅向死者。警方其後於案發現場檢獲行兇利器。（陳諾希攝）

莫子威稱，案發地點為黃大仙竹園南邨華園樓15樓一個單位，昨日下午1時43分，男死者如常探望其鄰居，即被捕男子，期間兩人因金錢問題發生爭執，被捕人以一把23厘米長的生果刀捅向死者，死者隨即奪門而出，及大聲呼救，惟疑兇尾隨男死者，並繼續以刀襲擊死者，過程中驚動同層住戶，有人報警求助。

警方接報到場，於走廊位置發現傷者倒地，已不省人事，警員立即於涉事單位將疑兇拘捕。重案組人員於案發現場發現行兇利器，及找到目擊證人，亦在被捕者家中搜出6把氣槍，有人聲稱只是作陳列用途，並未有用於非法用途，不過警方稱會將氣槍作進一步化驗，調查是否有其他案件牽涉在內。

死者身上有10多處刀傷

莫子威表示，傷者被送往聯合醫院急救，他身上有10多處刀傷，包括後腦、頸、兩手臂、手掌及腰間均有很深的刀痕，延至深夜不治。而在警誡下，有人承諾與死者認識多年，但素有積怨，於爭執時殺機動起，便發生斬人血案，警方現時已有足夠證據檢控被捕人「謀殺」罪。