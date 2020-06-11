【酷熱天氣】6分鐘內西貢2人行山昏迷　直升機送院搶救　1男死亡

酷熱天氣下，西貢有2行山人士陷昏迷，其中1人送院亡。今日（11日）中午約12時13分，1名男子與4名友人行山至白腊灣時，該男突然感到心臟不適，於是告知友人求助，未幾他陷昏迷，友人立即報警。飛行服務隊出動進行營救，男子由直升機送往東區醫院搶救，其後證實死亡。 數分鐘後，再有人於西貢行山陷昏迷。中午12時19分，西頁浪茄1名行山男子昏迷，隨行友人立即報警，他由直升機送往東區醫院，送院時恢復清醒。

一名男子與數名友人行至西貢浪茄不適暈倒，送院時恢復清醒。

下午12時15分 天文台發酷熱天氣警告

今日（11日）下午12時15分，天文台發出酷熱天氣警告，下午1時天文台錄得氣溫32度，相對濕度百分之65。過去1小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。天文台提醒市民慎防中暑，避免長時間在陽光下曝曬。

另外在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。以及，避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服、配戴適當帽子及能阻隔紫外線的太陽眼鏡。

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香港資深攀山專家鍾建民稱，酷熱天氣下行山有多項事宜需要留意： 1. 帶備足夠食水以補充水份，「有人對行山唔了解，覺得自己成日唔飲水，只帶一枝枝裝水係唔夠」，如天氣像今天般酷熱，最好帶2至3公升飲料，因並非每條行山徑會有補給站。 2. 規劃行山時間，若行山路線較長，建議早上7時便出門，行到約早上11時，於陰涼地方或補給站稍作休息，待下午2時後再出發，於天黑前離開。 3. 因應身體盡力而為，當感到不適時，應立即向同行人士求助，「唔好死頂，行山唔係搵命搏」。 4. 穿著較淺色衣物，最好戴帽，「遮住頭，遮埋頸更理想。」

急症科專科醫生李家興指，在酷熱天氣下，心臟病患者應循序漸進行運動，讓患者身體慢慢適應。若感到不適就應立即停止，並到陰涼地方休息，而同行人士就應盡快協助患者報警，送院接受治療。李家興補充，如傷風感冒過後，進行劇烈運動亦有機會受病毒感染，出現心肌炎，嚴重或致死亡。