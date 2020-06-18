【父親節】從造玩具到學教仔　環保爸爸：2個仔係我最滿意嘅作品

「初時只係想諗辦法令仔仔執玩具。」環保爸爸Norman說。由2個鞋盒開始，到近年他全程投入和2個兒子手造玩具，看到小朋友逐步把自己的理想世界呈現出來，往往使大人又驚又喜。 「父母對仔女嘅未來有好多疑問，但唔係所有預想都係啱。」而他從造玩具之中，發掘到兒子們面對未來最重要的能力。 攝影：鄭子峰

（左起）大仔子朗（8歲）、Norman、細仔（6歲）

Norman坦言，原本在社交網站開設專頁的目的，只是記錄和2個兒子一起的點滴，但後來他發現兒子的能力或許比想像中還要高。

Norman原本從事玩具設計行業，卻發現小朋友在豐富的物質之下，很多時只追求買玩具的快感，而玩具很快就被玩厭，於是萌生和小朋友一起造玩具的念頭，而第一次一起動手造的契機就是想大仔子朗動手「執車仔」。

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從鞋盒停車場開始 建築腦海的世界

於是他找來2個鞋盒，畫上圖案變成一個簡陋的「停車場」，想不到兒子極喜歡，不但主動把車仔「泊好」，放不下的大貨車還整齊地放在「停車場」的旁邊，甚至拿來婆婆的花瓶，表示是一座塔。

「我睇到佢哋慢慢將腦入面創作嘅世界，用佢諗到嘅方式呈現出嚟。」Norman說，大仔子朗和細仔子陶現在分別8歲和6歲，和他一起手造玩具2年，熱溶膠槍、剪刀、砂紙等工具，小小的手用起上來已架輕就熟。Norman說：「（兒子）試過辣親，但又做得到，就放手畀佢哋繼續。」

別人放假去公園、樂園，三父子每逢放假去逛五金店、去玩具店取材。Norman欣賞子朗和子陶對自己想做的事，往往想盡辦法去完成。子朗和子陶試過在玩具店看中一台大型的彈珠機，看看價錢就只好忍痛放下，回家後兄弟倆就商量能否自己製作一台彈珠機。

「佢哋收集咗好多物料，諗方法點樣將彈珠彈出去，又要粒彈珠歸回彈弓位。後來再加一些橡筋做障礙，終於做到心目中的彈珠機2.0。」Norman爸爸認為，透過設計玩具，小朋友可以得到心中想要而世界上未有的東西，過程中他們要想盡辦法克服物理上的困難，多了挫敗和碰釘後，孩子下次再做時就會有所改變。

兩兄弟一起想辦法，砌出心目中的彈珠台。（受訪者提供）

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從挫敗中出發 暖男兒子改良父親設計

除了玩具，父子還會自制一些樂器，例如手指琴、小吉他等。Norman憶述，曾經有機構邀請他們用自製的樂器和有特殊需要的小朋友一起遊玩，誰知到埗後才發現他們是肢體殘障的小朋友，無辦法雙手一起玩小吉他，讓Norman也感到內疚：非但沒帶給小朋友歡樂，可能亦成為了不好的回憶。誰不知這一幕被子朗看到，他偷偷想了個辦法。

有一天，他主動告訴爸爸：「我喺個樂器上面加咗感應器，就算小朋友郁唔到，點吓頭都會發到聲！」原來他利用編程的技術，改良了樂器只能用手彈的方法！

小朋友的想法，每每令大人很驚喜。

從造玩具學教仔：要放手

Norman十分驚喜，想不到兒子有同理心之餘，也活用了爸爸沒有教的方法去解決難題。他從中亦參透了自己和父親的關係，「以前上一輩都覺得從商好，坐冷氣房賺錢，我試過但最後揀咗藝術。父母對仔女嘅未來一定有好多期望，但唔係所有想法都啱，我會放手俾佢哋試」。

子朗除了造玩具，還會用編程能力製作電腦小遊戲，再邀請爸爸試玩。Norman坦言這已經超出了他認識的範疇，「只要佢有創意、解難能力、自學能力，仲怕咩呢？」

還會用自己的玩具自娛。

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爸爸也是大細路 教仔以不破壞關係為前題

Norman形容自己也是一名大細路，和兒子們可以「攬頭攬頸」，同時透過玩具，和2個兒子多了很多話題，也讓他彷彿重回可以天馬行空的年紀。這種關係和上一輩的父子相處全然不同，他坦言對兒子所有的教導也以不破壞關係為前題。「有時都要勒住自己。」Norman笑說。

Norman和兒子們眾多作品之中，最滿意的是甚麼？想不到他滿幽默地說：「我最滿意嘅作品，就係我2個仔。」

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停車場教學法：

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文件架改裝：

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女孩公仔陳列架

公仔收納架。（IG：onnela,tv）

做法：