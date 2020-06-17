【父親節2020】砌LEGO增進親子關係　爸爸：可以睇到小朋友另一面

LEGO 是家傳戶曉的玩具，自由度大可以培養小朋友的創意。早前屯門市廣場舉行了Bricks Adventure創意無限作品展，展出近100款LEGO®神級作品，其中2位創作者Herbert和Andy身為爸爸，皆會和仔女在閒時一起拼砌LEGO，共享親子時間，他們都覺得拼砌LEGO能夠促進親子關係，讓小朋友更加學會專注。 （攝影： 鄭子峰）（部分照片由受訪者提供）

Andy是全球第13位、大中華區首位樂高®️認證拼砌大師，今次展出以逾20萬粒LEGO®拼砌出的彩虹邨，Andy表示這是第一個從頭到尾皆由自己創作的作品，「整個彩虹邨由創作至完成歷史兩個多月，沒有用電腦設計，而是先按照彩虹邨模擬一個單位，定好大細後再按比例製作。」Andy 形容這個作品是最喜歡的一個作品「彩虹邨呢個作品係自己想做嘅嘢，細女仲建議我要加滑板車落去。」

疫情留家砌Lego增進親子關係

Andy育有兩個囡囡，大女9歲細女6歲，Andy表示兩個女兒各自遺傳他其中一項興趣「大女鍾意踢波，細女就鍾意砌Lego」，對於小朋友的興趣，他認為「最緊要小朋友有興趣，只要係小朋友鍾意嘅事，作為家長就會全力支持，我哋希望小朋友能夠有一項專長傍身。」

Andy 分享指，疫情前比較忙，通常每個周末都盡量不出差留在香港，陪細女砌Lego親子樂，最近疫情關係，留在家中啲時間變得更多，和細女砌Lego的時間亦變得更多。

（照片由受訪者提供）

減少沉迷電子遊戲

提到最近疫情影響，小朋友接觸電子產品的機會增多，沉迷電子遊戲的機會亦隨之增加。有Andy 表示，家長可以讓小朋友接觸更多「真實」的物件，讓他們嘗試動手拼砌LEGO，體驗實體玩具的樂趣，便有機會減少沉迷電子遊戲的情況。

+ 13 + 12 + 11

創作數款「童年回憶」LEGO的 Lego Serious Play®️認證引導師 Herbert 育有兩個兒子， 分別11歲及7歲。Herbert 分享指，LEGO作為一個玩具本身具有創意空間，對於一些想培育小朋友創意的家長，Herbert建議家長可以購買Lego LCS store的散件，讓小朋友自己發揮。

觀察到孩子的另一面

「我記得有一次我喺度砌緊個show case，細仔在旁觀察，然後突然創作了幾件作品。你會見到小朋友透過觀察、模仿、自己再諗。你會發現小朋友嘅觀察力其實好強，家長可以畀空間小朋友自己發揮，亦會睇到小朋友的另一面。」

「砌Lego可以培養小朋友興趣，亦能夠睇到小朋友嘅性格。好似我大仔，佢唔鍾意跟說明書砌Lego，會自己創作一個新嘅作品，因此大仔嘅藝術天份亦比較高，鍾意畫畫；而細仔就喜歡跟說明書砌Lego，相比起哥哥，細佬嘅科學同數學會比較好。」

（照片由受訪者提供）

兒子喜愛觀察及模仿爸爸

Herbert 指出，小朋友尤其是男孩子會經常觀察爸爸的一舉一動，並從爸爸的舉動中學習，「小朋友尤其是男仔，佢哋會覺得個Father Figure係好緊要。佢哋會好睇住爸爸嘅舉動，例如我創作一啲『唔跟圖』嘅作品，佢哋會覺得好神奇，其中我有一個Q版IQ博士嘅作品，我大仔就因此DIY咗一個Q版嘅櫻木花道。」Herbert亦分享，現時每個月都會花2-3日，全家一起砌Lego，共享天倫之樂。

+ 12 + 11 + 10

本地拼砌達人組織東方之磚（Legend Bricks）創立10週年，特意展出生日派對蛋糕，與一眾大小LEGO迷同慶十週年之喜。

屯門市廣場 x LEGO ® x Legend Bricks 10週年呈獻 Bricks Adventure創意無限作品展

日期︰2020年6月3日至28日

時間︰中午12時至晚上8時30分

地點︰1樓中央廣場