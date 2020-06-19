海關半年破23宗走私凍肉案　檢9000萬元貨物　金額為過去11年總和

海關自年初開始採取一連串執法行動，重點打擊香港西部水域及三跑水域的走私凍肉活動，並於5月初進行代號「掃雷」的特別執法行動。今年截至6月17日，海關已偵破23宗相關案件，檢獲約2,500公噸懷疑走私凍肉，估計市值約9,000萬元。而「掃雷」行動中，總共撿獲1700多公噸凍肉，合共拘捕31人，年齡介乎18至65歲，當中不少人報稱為船主、搜運工人等。海關今午在青衣辦事處驗貨場，展示大量檢獲得來的凍肉，當中不少走私凍肉來自巴西、美國。

（郭倩雯攝）

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關去年下半年開始，發現有不法分子，利用漁船將凍肉走私到內地圖利。去年11月，海關已採取執法行動，並在東南海域檢獲500公斤走私凍肉。惟今年初，不法分子改變策略，將凍肉擺放在躉船，再駛到西部水域及三跑水域停泊，作為海上流動倉庫。入夜後，不法分子安排漁船、快艇及貨船等，駛至躉船取貨，快速駛離香港水域。由於相關船隻並無冷凍設備，凍肉在走私過程長期暴露在溫室中，很容易會滋生細菌。

有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指，海關於5月起採取「掃雷」行動，大力打擊走私凍肉的違法行為活動。行動一共偵破10宗海上走私案，並檢獲1700公噸凍肉，總值6000萬元，拘捕31名18至65歲男子。其中單一檢獲最多凍肉的案件中，關員在6艘躉船檢獲共600多噸凍肉。

李艷萍續指，不法分子近期利用西部水域、三跑水域、龍鼓洲及沙洲一帶，因為三跑附近有許多工程船運作，不法分子將躉船泊在附近，或夾雜於工程船當中，增加了執法難度，而上址又接近香港水界，不法分子在躉船上取貨後，可立即高速駛離香港水域。

海域行動課監督（港口及海域科）鄭文遠表示，海關為「掃雷」行動動員超過100名關員，並配合多艘海關船隻打擊走私活動。鄭指，走私熱點如龍鼓洲及沙洲一帶，某些島嶼距香港水界少於一海哩，不法分子乘快艇只需數分鐘便可離開。不法分子多在晚上走私，晚間海面漆黑一片，走私快艇又不開燈行駛，時速往往高達40至50海哩（時速約90公里），無視海上航行規則，影響其他船隻安全。海關則出動高速截擊艇去追截、打擊違法行為。

鄭文遠續指，年初至今海關已檢獲2500公噸凍肉，當中包括牛肉、牛肉臟、豬肉、豬腳等，估計來自美國、巴西、德國及印度，而逃避關稅金額高達3900萬元人民幣。今年海關與水警亦有聯合行動，共偵破6宗海路走私凍肉，檢獲187噸凍肉，總值735萬元，並拘捕16人。

海關表示，今年至今合共破獲23宗海上走私案，較去年同期上升3倍；行動中檢獲2500公噸凍肉，上升7倍；貨品總值9000萬，上升9倍，更等於過去11年檢獲的總值。