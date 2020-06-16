口罩網購小心！海關揭10款口罩含菌超標多達11.5倍 買前5大注意位

【口罩含菌超標】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下口罩需求大增，海關再發現一款中國製口罩含菌量超標。連同海關之前發現的9款口罩，共有10款口罩含菌量超標，最多更超標11.5倍！大家買口罩或網購時要小心了。

香港海關今次於尖沙咀一間藥房發現的有問題口罩，是KN95 MASK一盒10片裝，每片口罩都有獨立包裝，售價180元，而產品包裝標示產地為中國。該口罩細菌菌落總數超出標準上限25%，涉嫌違反《消費品安全條例》。

今次發現的有問題口罩，是KN95 MASK一盒10片裝，標示產地為中國。（政府新聞處）

連同今次，海關之前已公布另外9款含菌量超出標準上限的外科口罩，細菌菌落總數分別超標20%至11.5倍。

↓↓↓ 9款含菌量超標口罩款式如下 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

網購口罩小心 教你分辨好壞

網上購買口罩款式眾多，質素參差，如果買錯未能防疫之餘，更可能影響健康，以下購買口罩注意事項大家要留意！

↓↓↓ 購買口罩5大注意位 ↓↓↓

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