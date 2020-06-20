懲教署辦父親節活動　在囚人士獻心意卡口罩套　盼拉近與家人關係

懲教署於歌連臣角懲教所昨日（19日）舉辦名為「『豚』圓父子丼」的父親節活動，鼓勵在囚人士與家人建立良好關係，並藉父親節讓在囚人士向父親表達心意。活動安排正在接受烹飪和餐飲業訓練的所員，與家人一起下廚製作麵包焗豬扒飯，修補及增進彼此的關係。 當中2名考獲「咖啡拉花班」證書的所員，更即席以拉花技藝為家人泡調咖啡。其間，所員向家人獻上父親節卡、印有祝福語句的口罩收納套，承諾將來重返社會後，必定會奉公守法，為家人、為社會作出補償和貢獻。

兩名考獲「咖啡拉花班」證書的所員，更即席以拉花技藝為家人泡調咖啡。（懲教署提供圖片）

活動結束前，懲教署更安排了由臨床心理學家主持的專題講座，向參與活動的家長分享如何改善與所員的溝通技巧，從而加強親子互信及關係。並透過簡單的互動遊戲讓家長了解所員的想法，同時減少雙方之間的誤解，以提升所員的改變動機。

明日（21日）父親節，懲教署將於男性成人懲教院所及青少年懲教院所，舉行「父愛如山」活動，希望籍此增進父親與子女的家庭關係。青少年懲教院所內的在囚人士會利用貼紙製作心意卡，並連同一個由在囚人士製作的口罩收納套，送贈給親臨院所探望的父親。

至於在男性成人懲教院所，管方會派發一張寫有溫馨字句的年曆卡，給前來探訪在囚父親的子女。他們亦可在年曆卡上寫上對父親的祝福，寓意期待團聚的日子。他們會在探訪時送贈給在囚父親，讓在囚父親感受到子女的期盼及對他們的關愛。