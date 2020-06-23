竹篙灣「港版火神山」地盤監工遭圍毆　警拘3名男子

被譽為「港版火神山」的大嶼山竹篙灣檢疫中心工地發生圍毆案。過去周日（21日）早上9時許，一名土木工程拓展署監工於竹篙灣地盤內遭多名工人襲擊受傷，據悉，事發前一日（20日），傷者於工地檢視一項工程，發現部分工序未達標，拒簽滿意紙，豈料翌日被毆打。

土木工程拓展署監工被工人圍毆。（網上圖片）

警方回應指，6月21日接獲一名36歲姓郭男子報案，指他早上約9時於大嶼山竹篙灣一地盤內因工作表現問題與三名同事爭執，期間被同事以手襲擊，一部手提電話被毀壞。報案人報稱頭及手受傷，自行前往北大嶼山醫院治理後向警方報案。警方經初步調查，同日下午返回案發地盤拘捕三名男子，年齡介乎33至36歲，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞。三名被捕人現已獲保釋候查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第四隊跟進。

土木工程拓展署回應指，涉事的工程為「竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」 ，合約編號CV/2020/07 ，屬於土木工程拓展署管理的工程合約，承建商為中國港灣工程有限責任公司，工程預計於本月底完工。前日（6月21日）早上約10時，一名土木工程拓展署監督人員在工作期間，受到三至四名分判商工人襲擊受傷，隨後已送院接受治療，並於同日下午出院。當事人已就事件向警方報案，由於警方現正就事件進行調查，署方未能提供進一步資料。

+ 2

根據食衞局資料，政府預計竹篙灣用地及另一幅旅遊發展用地的檢疫單位，可於今年7至9月陸續落成，提供額外約1,500個單位。食衞局局長陳肇始早前指，首批組合屋於7月落成，提供800個單位。組合屋可改裝成負氣壓病房，設備與一般醫院無異，被譽為「港版火神山」。