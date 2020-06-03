新冠疫情｜竹篙灣檢疫單位7月起陸續落成　啟用後可望停用駿洋邨

新冠疫情持續，民主黨立法會議員尹兆堅關注火炭駿洋邨作檢疫中心的情況，以及準租戶的遷居的安排。運房局今日（3日）書面回覆其質詢，透露竹篙灣的檢疫單位將於7月至9月分階段落成，可以提供1,500個單位。若疫情保持穩定，以及沒有社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心，並會徹底消毒及作維修，以讓準租戶入伙。

政府在2月18日徵用火炭駿洋邨作新冠肺炎的檢疫中心。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

政府在2月18日徵用火炭駿洋邨作新冠肺炎密切接觸者的檢疫中心，另粉嶺暉明邨則受示威者破壞，準租戶入伙無期。民主黨立法會議員尹兆堅向運房局提書面質詢，要求提供兩個受影響屋邨的準租戶人數，以及增設檢疫中心的情況。

運房局表示，在駿洋邨的4,846個單位中，有3,121個單位用作檢疫。局方又指，由於未來疫情發展難以預料，政府於竹篙灣的政府土地及另一幅預旅遊發展用地上加建1,500個檢疫單位，單位會在7至9月分階段落成。當局表明，屆時若疫情保持穩定，本地又沒有出現來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心、徹底消毒及完成維修工作，讓準租戶可以入伙。

政府亦在迪士尼樂園旁的竹篙灣政府土地建檢疫單位。（資料圖片／蔡正邦攝）

駿洋邨及暉明邨共4700戶受影響

在今次疫情下，共有4,700名駿洋邨及暉明邨準租戶受影響，當中3,450戶不入住中轉屋繼續等候編配單位，另有330戶獲編配入住屯門寶田中轉房屋，當中180戶已經入住；其餘的920戶則申請入住其他屋邨單位，當中210戶已經接受編配。

房委會指，正盡量配合及優先處理要求遷往同區其他屋邨的暉明邨及駿洋邨準租戶，現時沙田區及北區分別共有390個及130個回收公屋單位。

對於酒店作檢疫一事上，運房局再次引述衞生署的說法，指酒店位置與民居相近，且大部分房間屬密閉式及使用中央空調，加上地氈難以每天徹底清潔消毒，未必能須符合獨立空調、鮮風流動、環境設施需易於清潔和消毒等要求。