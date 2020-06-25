警搗落馬洲獨立屋製毒工場　檢1500萬K仔拘2男女

警方昨（24日）在落馬洲青山公路米埔段一個豪宅屋苑搗破一個毒品製造工場，共檢獲約30公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1500萬港元。行動中警方以涉嫌製毒，拘捕1名29歲男子及1名41歲女子。

毒品調查科行動組3B隊高級督察袁皓霆表示，加工毒品可改變其形狀及令其純度更高，從而賺取更多利潤。（黃偉民攝）

毒品調查科根據線報及情報分析，於昨（24日）下午在落馬洲青山公路米埔段一豪宅屋苑進行反毒品行動。行動中，警員攻入樓高3層的獨立屋，每層約800平方呎。警方相信，因屋苑保安森嚴，故適合作一個氯胺酮加工工場。警方以涉嫌製毒拘捕屋內1名29歲姓何男子及1名44歲女子，2人報稱無業及朋友關係。

毒品調查科行動組3B隊高級督察袁皓霆表示，警方於屋內檢獲一批製毒工具及30公斤懷疑氯胺酮，市值約1500萬元，其中19公斤為未經加工的懷疑氯胺酮粉末，並以獨立包裝袋起；另有11公斤為半製成品。袁皓霆補充，加工毒品可改變其形狀及令其純度更高，從而賺取更多利潤。他又稱，此加工方法近年較少見，毒品調查科正調查毒品的流向等。警方相信，毒品源自內地，惟疫情下，內地封關，販毒集團改為在本地進行加工工序，並於本地出售。警方仍在調查事件，不排除有更多人被捕。