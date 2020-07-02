七一遊行｜警方拘捕約370人通宵扣查　北角警署外親友守候

《港區國安法》正式刊憲並即時生效，七一遊行首次被禁止。昨日（1日）有示威者於港島區聚集，其間有人堵路及砌磚陣，警方使用水炮車、催淚彈、胡椒球槍等作出驅散。昨日警方拘捕約370人，當中10男女涉違反《港區國安法》被捕。 今早（2日）北角警署外有被捕人士的親友到場，東區區議員徐子見表示，據他了解，目前北角警署內約有180名被捕人士，大部分人涉及非法集結，另有1人涉嫌違反《國家安全法》被捕。有被捕人士親友到場了解，他帶備食物及日用品到場，他指友人昨日於銅鑼灣一帶被捕。

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警方拘捕約370人 10男女涉違反《港區國安法》

警方表示，昨日﹙1日）中午起，有暴徒於銅鑼灣及灣仔多處堵路縱火，更有暴徒於警務人員執法時，以硬物利器等施予襲擊。晚上十時，港島區市面已大致回復平靜，警方會繼續於多處巡邏及戒備。截至昨晚10時，警方拘捕約370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》，其餘被捕人分別涉嫌《非法集結》、《公眾地方行為不檢》、《瘋狂駕駛》和《管有攻擊性武器》等。

警方續指行動中，有7名警務人員分別被尖刀襲擊，電單車撞傷，及當警務人員作出拘捕時被暴徒搶犯襲擊等。7名警務人員的傷勢包括手臂被刺傷，手指骨折，及頭部被硬物擊傷等，全部均已送院治理。警方稱，暴徒襲擊警務人員的暴力行徑令人髮指，警方定必全力調查有關案件，將施襲的兇徒及逃犯緝拿，絕不手軟。